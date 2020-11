Le nouveau projet associatif des Marseillais critiqué : ils ne sont pas du tout généreux d’après les internautes

On vous en parlait récemment pour mettre en avant la tenue très sensuelle de Maeva Ghennam en mère Noël, mais nous en savons désormais plus concernant le mystérieux projet qui unit la jeune femme à Carla Moreau et Kévin Guedj. Contrairement à ce qu’annonçaient les premières rumeurs, il ne s’agit pas d’une chanson de Noël mais d’un calendrier de l’Avent. Si les candidats des Marseillais font cela, c’est pour venir en aide à une association, appelée World Vision. Le but est simple : récolter des fonds pour lutter contre l’épidémie de la covid-19. De nombreuses stars ont fait de même par le passé, comme Selena Gomez, Justin Bieber et Ariana Grande qui ont reversé à diverses associations des pourcentages de ventes de leur album (pour la première, avec Rare) ou d’une chanson (pour les deux suivants, avec Stuck With You).

Un calendrier à 24.90 euros

On comprend mieux pourquoi les candidats ont organisé plusieurs séances photos : c’était pour illustrer le calendrier qui est disponible au prix de 24.90 euros. A l’intérieur, vous trouverez évidemment de quoi vous faire plaisir avec des gourmandises au chocolat au lait. Le site le précise, le but de ce calendrier est de venir en aide « aux projets de World Vision contre la pandémie de Covid-19« . Une belle action de la part des marseillais qui ont donné de leur temps pour créer ce calendrier qu’ils teasent sur les réseaux sociaux depuis des jours – notamment avec la création de la page Instagram @ceuxdemarseille.

Pourtant, ils connaissent un bad buzz sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? A cause de la phrase suivante écrite sur le site : « Pour chaque calendrier commandé, 1 cent est versé au profit des projets de World Vision contre la pandémie de Covid-19« . Un simple centime sur les 24.90 que coûte le calendrier. Loin de nous l’idée de critiquer un geste associatif. On vous rapporte ici les propos des internautes choqués car, pour eux, un centime ce n’est en aucun cas suffisant. Il faudrait vendre en effet énormément de calendriers (on leur souhaite) pour reverser un somme intéressante à l’association.

Les internautes les accusent de vouloir se faire de l’argent

Certains internautes espèrent qu’il s’agit d’une erreur et que les marseillais comptent en réalité reverser 1 euro pour chaque calendrier vendu. Mais s’il s’agit d’une erreur, elle n’a pour le moment pas été corrigée. Sur les réseaux sociaux (Twitter et Instagram), c’est en tout cas un déferlement. Certains conseillent aux fans de ne pas acheter le calendrier et de faire un don directement : « Les gens, faites un don de 20 euros à l’association de votre choix et achetez-vous du Milka, vous serez bien plus généreux que ces rapias« .

Ils sont des centaines à s’étonner de ce 1 centime qui ne passe pas du tout : « Seulement 1 centime de reversé ?? Vous n’avez honnêtement pas les moyens de donner plus de 1 centime par vente ? Ça me rend dingue« , « Le reste c’est pour le foutre dans vos poches ?! Vous n’avez pas honte !!« , « C’est vraiment radin, on peut pas vraiment dire que c’est fait avec le coeur« , « Mais vous n’avez pas honte franchement. Vous vous foutez de la gueule de qui, à la limite 1€ mais un centime… »

Finalement, les internautes considèrent qu’il s’agit d’une fausse générosité mais que le but est surtout de gagner de l’argent qui ira directement dans leur poche : « Un calendrier de l’avant a 25€ pour les Marseillais et ils reversent 1 centime à une association. Même si accumulé ça fera peut être beaucoup, ils auront plus dans leur poche que l’association quoi qu’il arrive. C’est vraiment radin on peut pas vraiment dire que c’est fait avec le coeur« .

Des commentaires désactivés sur Instagram

La dernière publication Instagram de la page @ceuxdemarseille, celle qui révèle le calendrier, a désactivé les commentaires. Pour ne pas faire face à la colère des internaute ? Sans doute, puisqu’ils ont déjà reçu énormément de messages qui vont dans ce sens. On espère en tout cas que le calendrier se vendra énormément que et les candidats pourront transférer une belle somme d’argent à World Association, et ainsi faire taire les mauvaises langues qui n’y voient pas une action généreuse.