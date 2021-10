Laurent Maistret (Koh Lanta, La Légende) : L’aventurier revient sur les rumeurs de pacte entre lui et Claude Dartois !

A la veille du prochain épisode de l’émission Koh Lanta, La Légende, Laurent Maistret, l’un des candidats, vient de donner une interview. Le jeune homme en profite pour clarifier les choses à propos d’une rumeur le concernant avec un autre candidat du jeu.

Koh Lanta, La Légende continue de battre son plein

Laurent Maistret est un mannequin bien connu dans la profession. Cependant, ses nombreux fans le connaissent également en tant que candidat emblématique de l’émission Koh Lanta. Après 2 participations à l’émission de survie, il a accepté de revenir une 3e fois, dans l’édition spéciale concoctée pour les candidats qui ont marqué le jeu.

Ainsi, Laurent Maistret fait partie de ceux qui participent à Koh Lanta, La légende, édition anniversaire pour les 20 ans du programme. Mardi 27 octobre 2021, se tiendra un nouvel épisode du jeu présenté par Denis Brogniart. En attendant les quelques heures qui nous séparent de la prochaine diffusion, le sportif de 38 ans vient de donner une interview. Dans cet échange, il revient sur quelques détails, notamment sur des rumeurs le concernant, avec un candidat et ami.

Que se passe-t-il avec Claude Dartois ?

Dans Koh Lanta, les alliances se font et se défont, et les stratégies changent au fur et à mesure. Le jeune homme de 38 ans jusqu’ici, fait partie de l’alliance des garçons. L’une des rumeurs qui circule, veut que cette alliance existe, bien avant que les candidats ne se retrouvent sur l’île qui les accueille. Laurent Maistret assure qu’il ne connaissait pas tout le monde avant d’atterrir en Polynésie Française. A sa décharge, Koh Lanta existe depuis 20 ans, et c’est seulement sa 3e participation.

Laurent Maistret a admis connaître Claude Dartois avant, puisqu’ils avaient fait le Kilimanjaro ensemble. Cependant, même s’ils sont restés en contact, aucun d’eux n’a dit à l’autre qu’il participait au jeu. Il n’y a donc pas eu de pré alliance, et c’est une fois sur place, que selon les affinités, il y a eu des alliances. En tout cas, on dirait bien que les affinités ont bien perduré, puisqu’il y a quelques jours, Laurent Maistret a publié une vidéo sur son compte Instagram. Ses abonnés ont eu le bonheur de le voir trinquer et danser avec 2 aventuriers avec qui, il a fait alliance dans le jeu. Nous parlons de Teheiura et bien évidemment Claude Dartois.

Pendant son entretien, la question des rivalités vient sur le tapis. Alors qu’on lui demande s’il a déjà songé à voter contre Claude, le mannequin réplique en affirmant que si Claude avait monté une stratégie contre lui, il n’aurait pas eu de scrupule à voter contre ce dernier. Pour l’aventurier, il est question d’un jeu, alors quand vient l’élimination, il faut l’accepter. Cependant, il insiste sur le fait que Claude est son ami, et que ce dernier le protège. Aussi, il a exprimé sa reconnaissance.

Quant à savoir si Laurent Maistret pourrait revenir pour une autre saison de Koh Lanta, l’aventurier n’est sûr de rien. Tout dépendra de son état d’esprit à ce moment-là…