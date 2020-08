Laurent et Maud (L’amour est dans le pré 2020) : leur appel à l’aide émouvant à l’attention des fans !

View this post on Instagram

📆 SAVE THE DATE !!!! 📅 Samedi 26 et dimanche 27 septembre Week-end de solidarité pour aider Laurent. La ferme est en grande difficulté financière. Suite à la sécheresse qui perdure depuis plusieurs années et surtout des dettes importantes dues à de mauvais choix dans le passé de Laurent, nous avons besoin de vous. La richesse du coeur ne suffit pas toujours… car même si notre amour est solide la vie est rude ! Alors soyons SOLIDAIRE et SAUVONS LA FERME DE LÔLÔ !!! 🤝 Laurent travaille comme un forcené et à la volonté de s en sortir mais il a besoin d un coup de pouce. Il n est pas facile pour lui de demander de l'aide mais nous n avons pas le choix. Nous voulons continuer la tête haute et ne pas baisser les bras. L argent récolté servira à rembourser les dettes et recommencer du bon pied. Une cagnotte sera créé prochainement. Voici l'adresse mail ou vous pouvez obtenir tout renseignement : maudlolo@yahoo.com Merci infiniment à tous pour tout votre soutien et vos encouragements, cela fait chaud au cœur. Prenez soin de vous On vous aime. #lamourestdanslepré #grandefamille #solidarité #soutien #agriculteur #detresse #merci