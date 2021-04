Laura Lempika angoisse en découvrant l’accouchement de Manon Marsault, c’est dur !

Et de deux pour Manon Marsault et Julien Tanti. La petite famille s’agrandit avec la naissance d’Angelina, soeur cadette de Tiago. Et comme pour la première naissance, les amoureux ont décidé de ne rien cacher aux internautes de leurs aventures avec un programme actuellement disponible sur 6Play dans lequel nous découvrons les derniers moments de Manon avant l’accouchement, et les premiers jours sur Terre de la petite Angelina. L’occasion pour ses fans de se sentir encore plus proches d’elle, mais également pour ses amis de découvrir des scènes qu’ils n’ont pas vécu à ses côtés. C’est notamment le cas de Laura Lempika, qui angoisse désormais à l’idée d’accoucher.

Laura Lempika regarde Manon + Julien = Bébé Angelina

Amie proche de Manon, Laura a bien entendu soutenu la jeune femme en regardant sa nouvelle émission, qui reprend le concept créé pour la naissance de Tiago – et qui avait été critiqué à l’époque. Les candidats de télé-réalité reprennent finalement un concept très proche de celui de la famille Kardashian en mettant en scène la quasi-totalité de leur vie. Ils ont même créé un compte Instagram pour chacun de leur enfant. S’ils sont critiqués pour cela, ils sont aussi soutenus par leurs fans et leurs amis, à l’image de Laura Lempika, la future femme de Nikola Lozina. Mais l’ancienne participante de Secret Story n’aurait peut-être pas dû regarder le programme avant d’accoucher vu les révélations qu’elle fait.

Laura et Nikola angoissés

La jeune femme a montré sur les réseaux sociaux qu’elle regardait l’émission qui met en scène son amie Manon Marsault et a donné ses impressions par la suite : « Je suis en train de regarder la naissance d’Angelina et franchement… il me vient une angoisse quand même. Il me vient une pression, une petite angoisse car je sais que dans pas longtemps c’est mon tour. Là le fait de le voir je me dis ‘bon c’est comme ça que ça va se passer’ et du coup bah, ça m’angoisse un peu« .

Elle demande alors à son futur époux s’il est également angoissé, et le jeune homme ne semble en effet pas très serein – comme le jour où il s’apprêtait à rencontrer pour la première fois le père de Laura. La jeune femme enceinte rigole alors, et se demande si c’était une si bonne idée que cela de regarder cette émission peu avant son accouchement.

Laura et Nikola : une histoire tumultueuse qui finit bien

Depuis qu’ils sont ensemble, les deux amoureux ont connu des hauts et des bas. Si on les retrouvait ensemble et plus proches que jamais dans la quatrième saison des Marseillais vs Le reste du monde, c’est seule que la jeune femme s’est rendue sur le tournage des Princes et Princesses de l’Amour. On apprenait que Nikola l’avait trompé, et qu’elle souhaitait donc construire une toute nouvelle histoire. Mais toujours amoureuse de son ex, elle n’est pas parvenue à se rapprocher de ses prétendants, et alors que Nikola souhaitait se remettre avec elle, elle a décidé de quitter l’aventure, mais seule. On apprenait par la suite qu’elle avait donné une nouvelle chance à son compagnon.

Et aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux. Plus amoureux que jamais, ils s’apprêtent à devenir parents. Nikola semble en tout cas énormément regretté son comportement passé envers celle qu’il considère comme la femme de sa vie. Dans la cinquième saison du cross, il s’est violemment disputé avec Nehuda, après que cette dernière lui ait rappelé qu’il avait trompé la future mère de son enfant. En larmes, le jeune homme a été touché par l’attaque de Nehuda et aurait même voulu la frapper sur le moment tant il était énervé.

Sachez en tout cas que la jeune femme fera une apparition dans Les Marseillais vs Le reste du monde 5 pour annoncer le sexe de son enfant. Elle retrouvera pour l’occasion son mari, mais également ses copines Milla Jasmine et Manon Marsault, qui sera également de la partie et arrivera prochainement sans pouvoir toutefois participer aux épreuves du fait de sa grossesse.