L’amour est dans le pré : Karine Le Marchand partage des images exclusives de la nouvelle saison !

L’amour est dans le pré : l’émission a-t-elle été impactée par le coronavirus ?

Comme pour beaucoup d’émissions de télévision, la crise sanitaire du coronavirus à perturbé bon nombre de jeux et d’émissions de télé-réalité. On se souvient notamment des déclarations de Jean-Luc Reichmann, l’animateur des 12 Coups de Midi, qui avait été contraint d’arrêter les tournages de l’émission du jour au lendemain. Mais concernant l’émission de Karine Le Marchand, L’amour est dans le pré, les conditions sont bel et bien différentes car il s’agit d’une émission de rencontres où les protagonistes ont parfois besoin de contacts physiques et peuvent même s’embrasser !

Bien qu’il s’agisse de la quinzième année pour l’émission de télé-réalité qui fait un carton, Karine Le Marchand s’est voulu rassurante dans la conférence de presse qu’elle a pu donner à l’occasion de la rentrée de l’émission. En effet, comme le raconte Le Parisien dans un article, Karine Le Marchand a annoncé que les candidats pourront bien “se rouler des pelles” !

Pour cela, des mesures exceptionnelles vont donc être prises par la production de l’émission. En effet, les prétendants et les agriculteurs devront réaliser des tests pour voir s’ils sont contaminés ou non par le coronavirus, et le gel hydroalcoolique devrait également être présent. Concernant les déplacements où on a l’habitude de voir les couples naissants partir dans des destinations parfois exotiques, ils devront cette fois-ci être contraints de rester sur le territoire français avec des déplacements limités. Nul doute que les téléspectateurs ont hâte de voir le résultat et vont être à l’affût des moindres gestes barrières non respectées ! Après s’être assurés qu’aucun candidat n’était positif au coronavirus comme l’a annoncé la productrice de l’émission Déborah Huet, le tournage de l’Amour est dans le pré a donc bien continué.

Karine Le Marchand : elle balance tout sur la nouvelle saison !

Ce n’est cette fois-ci pas dans la presse nationale mais sur les réseaux sociaux que l’animatrice de l’Amour est dans le pré a choisi de s’exprimer concernant l’épisode qui sera diffusé ce lundi soir. Mais alors à quoi peut-on s’attendre ?

A en croire les images que l’animatrice a diffusé, on devrait dans cet épisode voir les speed datings entre les candidats. Mais cette fois-ci, une nouveauté est à l’honneur, hormis les précautions prises dans le cadre la crise du COVID19. En effet, l’animatrice a annoncé en exclusivité qu’elle avait assisté pour la toute première fois aux rencontres de speed datings organisés entre les participants de l’émission. En revanche, à priori elle a seulement assisté à distance aux échanges et pas en face à face, de la même façon que Stéphane Plaza dans l’émission Chasseurs d’appart ou Cristina Cordula dans les Reines du shopping. Est-ce la volonté de M6 d’apporter une cohérence d’ensemble entre toutes les émissions de la chaîne sur ce point ? Ou est-ce parce que les échanges entre les candidats ne sont pas assez passionnants pour les téléspectateurs ?

Personne ne saurait le dire pour le moment, bien que les extraits diffusés pour le moment où une participante ne fait que poser des questions sur l’ex femme décédée d’un candidat font plutôt froid dans le dos : attention à ne pas casser l’ambiance dans l’émission ! Mais en revanche, on sait d’ores et déjà que lors des ces séances tous les gestes barrières n’ont pas été respectés : on peut voir dans un des extraits 2 jeunes hommes se faire la bise après leur rencontre !