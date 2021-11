L’amour est dans le pré 2021 : La prétendante Stéphanie, décide de dévoiler certaines scènes non diffusées par la production !

L’amour est dans le pré est toujours en cours de diffusion pour la 16e saison. L’une des prétendantes de Vincent, Stéphanie, a révélé que toutes les scènes n’ont pas été montrées par la production. Pour preuve, elle en a dévoilé certaines sur son compte Instagram. Cela en valait le détour…

L’accent mis sur ce qu’il ne marchait pas par la production ?

Le physique c’est bien, mais la personnalité c’est encore mieux. C’est ce que Vincent, candidat de cette 16e saison de L’amour est dans le pré, a découvert. En effet, pendant les speed-dating, l’agriculteur avait fait la connaissance de Stéphanie, la 1ère prétendante qu’il a rencontrée. Charmé par le physique de celle-ci, il a décidé de poursuivre l’aventure avec elle à la ferme.

Cependant, l’arrivée de Marie-Jeanne a tout bouleversé. En effet, Vincent n’a pas été tout de suite séduit par son physique, mais a tout de suite adhéré à sa personnalité, qui semble bien mieux lui convenir. Tout semble l’opposer à Stéphanie, alors que Marie-Jeanne semble avoir une personnalité qui ressemble beaucoup à la sienne.

Vincent adore la charcuterie, alors que Stéphanie est végétarienne. Cette dernière est également une grande défenseuse des animaux, et a du mal à voir les chiens de l’agriculteur enfermé toute la journée dans leur enclos. Il en a d’ailleurs résulté des disputes entre eux, montrées par la production lors de la diffusion. Finalement, l’aventure s’est arrêtée pour le couple potentiel, Vincent continuant en ce moment avec Marie-Jeanne.

Ainsi, de la relation de Vincent et Stéphanie, tout porte à croire qu’il n’y a eu que des disputes et des mésententes, mais pas du tout, Stéphanie en a la preuve.

Il y a eu aussi de bons moments partagés

Il est clair que la production ne peut tout montrer à la seconde près, puisqu’il y a un format à respecter pour l’émission. Du coup, plusieurs scènes sont coupées au montage, et c’est normalement les moments les plus importants qui sont montrés. De ce fait, les scènes jugées peu pertinentes sont retirées, mais lorsque ce n’est pas au goût des candidats, certains décident de les montrer.

Notons que si certains candidats sont tout à fait satisfaits des séquences, d’autres le sont moins. Pour certains, la solution est de montrer certaines scènes coupées au montage, pour révéler la vérité. C’est ce qu’a décidé Stéphanie en ce début de week-end, en diffusant sur sa page Instagram, des contenus inédits. Il faut dire que bon nombre d’internautes lui ont demandé si elle n’a rien fait d’autre chez Vincent que le ménage et la cuisine.

Forcément, si ce ne sont que ce genre de scènes que montre la production, c’est ce que les téléspectateurs croiront. Pour tout clore, Stéphanie preuve à l’appui, a révélé que Vincent leur a fait découvrir de beaux marchés. Ils ont été dans un très bon restaurant semi-gastronomique, et elle a même fait la connaissance de sa mère. Stéphanie a aussi confié qu’elle est partie faire une balade à cheval avec Vincent, et ils ont visité sa cave de dégustation. Non en effet, il n’y a pas eu que le ménage et la cuisine…