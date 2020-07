Koh Lanta : Sam, le chouchou du public, vit un véritable enfer depuis la fin de son aventure

Cette saison de Koh Lanta a considérablement été boostée par le confinement mis en place par le gouvernement en raison de l’épidémie du virus COVID-19 qui circulait massivement en France. En plus d’avoir vu ses audiences grimper en flèche, l’émission a connu un énorme succès sur les réseaux sociaux, avec notamment plus de cinq millions de tweets échangés par les internautes pour commenter les épisodes.

Il faut dire que la production a parfaitement géré son coup tant cette saison était riche en candidats à la forte personnalité, en rebondissements incroyables (on n’est pas prêts d’oublier l’élimination de Teheiura et Charlotte) et épreuves cultes.

Le casting : la grande force de cette saison !

La brillante idée de la production a d’abord été d’intégrer au sein du casting de nouveaux aventuriers d’anciens héros qui ont marqué le programme, sans l’avoir gagné : Claude, Sara, Jessica, Teheiura et Moussa.

Si trois d’entre eux uniquement devaient à l’origine entrer dans l’aventure, ils auront finalement tous intégré une équipe pour se mêler aux autres aventuriers (face à l’abandon de certains), et ont ainsi pu leur apporter leur expérience pour gérer au mieux la vie sur le camp, et les épreuves qu’ils ont déjà faites pour certaines d’entre elles.

Rapidement, Claude est sorti du lot, ses stratégies étant toujours rondement menées et son mental d’acier couplé à une indéniable force physique le faisant remporter des épreuves, explosant au passage le record du nombre de victoires individuelles.

Sam : le jeune candidat chouchou du public

Si la plupart des candidats ont tous eu leur moment de gloire, Sam s’est très rapidement imposé comme un candidat à part, solitaire et déterminé à aller le plus loin possible. Il faut dire que le jeune homme adore l’émission, et s’est préparé longtemps en espérant y participer un jour.

On a découvert ainsi un aventurier redoutable sur le camp, capable d’allumer le feu ou de pécher avec une facilité déconcertante ; mais également un adversaire de taille, lui qui s’est illustré à l’épreuve du paresseux (qu’il a remporté) et durant celle du tir à l’arc (il a terminé troisième mais reste le candidat qui a mis le plus de flèches dans ou près de la cible).

L’élimination de Sam choque les internautes

Mais malgré ses talents, Sam a été éliminé rapidement après la réunification. Son comportement solitaire n’a pas plus aux autres aventuriers qui ont décidé de ne pas voter au mérite. Il faut dire qu’il était également un adversaire particulièrement fort, la stratégie a donc primé sur le reste.

Sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué d’étaler leur frustration, eux qui espéraient voir le candidat sur l’épreuve finale des poteaux. Il n’en sera finalement rien. Mais le jeune participant peut en tout cas s’estimer heureux de ne pas avoir eu à subir les critiques et menaces, contrairement à d’autres candidats (comme Ahmad ou Régis).

Mais cela veut-il dire qu’il gère pour autant bien sa notoriété soudaine et le capital sympathie qu’il inspire ? Loin de là, d’après ce qu’il a confié à nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Sam veut qu’on le laisse tranquille !

Sam regrette en effet son ancien anonymat. Reconnu dans la rue dès qu’il sort de chez lui, il trouve ses fans un peu trop intrusifs, alors qu’il a lui-même une attitude très introvertie et réservée. « Qu’on me laisse tranquille et qu’on m’oublie un peu » dit-il. « Tout ce que je veux, c’est reprendre ma vie normalement« .

Il faut dire que le jeune homme qui est ébéniste dans sa vie quotidienne n’a pas participé à l’émission pour la notoriété. Il n’avait d’ailleurs prévenu personne, s’inscrivant seul sans en alerter ses proches.

« J’ai toujours regardé. Quand j’ai décidé de m’inscrire, je n’en ai parlé à personne, je l’ai gardé pour moi, et je me suis préparé. J’ai beaucoup couru en forêt, je me suis renseigné sur les bases de la survie ».

On peut comprendre la réaction du jeune candidat pour qui ce passage dans l’émission n’avait pas pour objectif de lui servir de tremplin pour obtenir une quelconque notoriété. Nous ne sommes pas prêts de le voir alimenter massivement ses réseaux sociaux, comme peuvent le faire Charlotte et Inès qui ont, elles, bénéficié également de la célébrité soudaine qu’apporte l’émission.