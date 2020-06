Koh Lanta : Régis se confie à Jeremstar sur le harcèlement qu’il a subi

Le candidat de l'émission fait parti de ceux qui ont été le plus menacés et insultés du programme cette année.

Les fans vont devoir trouver une nouvelle occupation le vendredi soir : Koh Lanta, c’est fini ! La grande finale a eu lieu le 5 juin dernier et c’est avec effroi que les téléspectateurs ont assisté à la chute de Claude lors de l’épreuve des poteaux.

Grande gagnante de l’ultime épreuve de l’émission, Naoil a choisi Inès pour l’accompagner aux votes. Un choix de coeur (elles sont amies depuis le début et ont commencé l’aventure ensemble) mais aussi stratégique (elle avait plus de chance de l’emporter face à elle que face à Claude).

Finalement, c’est bien la grande gagnante des poteaux qui est repartie avec les 100.000 euros à la fin d’une finale guère trépidante et bien longue – que certains pensent d’ailleurs truquée par la production.

Une saison parasitée par les menaces

Denis Brogniart l’a fièrement dit : les français se sont pris de passion pour Koh Lanta cette année, notamment grâce au confinement. Coincés chez eux, ils ont vécu par procuration cette aventure humaine, boostant de cette manière les audiences de l’émission.

Chaque vendredi, sur Twitter, vous étiez des centaines de milliers à donner votre avis sur l’évolution de l’aventure, les épreuves, les stratégies. Claude s’est rapidement imposé comme votre candidat préféré et surtout le seul qui méritait réellement de l’emporter, notamment après les éliminations successives (et visiblement traumatisantes) de Sam, Teheiura et Jessica.

Régis parmi les candidats les plus menacés

L’ennui avec les réseaux sociaux, c’est que cela va toujours trop loin. Certains ont oublié qu’il s’agissait d’une émission de télévision et qu’il y a d’abord un montage (critiqué par Inès, d’ailleurs) qui est effectué pour assurer un certain suspens jusqu’au moment du conseil et des votes – il dit d’ailleurs avoir prévenu Jessica qu’il voterait finalement contre elle, contrairement à ce que laisse penser le montage.

Et surtout, les candidats ne jouent pas leur vie. La stratégie fait partie intégrante de l’aventure, et certains ont décidé de jouer cette carte à fond, se jouant des uns et des autres, brisant des alliances pour s’assurer rester le plus longtemps possible.

Et cette année, on ne compte plus les candidats qui ont reçu un flot d’insultes conséquents, voire de menaces : et là, ça devient grave.

Regis se confie à Jeremstar

Ahmad s’est d’abord imposé comme le candidat à abattre, celui que tout le monde aime détester. Mais suite à son élimination, il fallait d’autres boucs émissaires. Les téléspectateurs ont cependant vite oublier la nuance entre « aimer détester » et « détester » et ont décidé de s’en prendre aux candidats en allant trop loin.

Régis se confie à Jeremstar et explique qu’il savait que certains de ses choix stratégiques feraient parler sur Twitter. Il était conscient d’avoir participé à l’élimination de candidats plus forts que lui.

Cependant, il ne s’attendait pas à recevoir des menaces, et encore moins à ce que des personnes sur les réseaux sociaux prennent du temps pour trouver son nom de famille pour avoir le plus d’informations sur lui. Le pire a été franchi lorsque ses enfants et sa femme ont été menacées.

La police a été tenue au courant des menaces

On peut se dire que ces menaces ne seront sans doute jamais mises à exécution. La plupart du temps, il s’agit de personnes mineures qui ne se rendent pas compte de la gravité de leurs propos. Mais pas toujours. Et on peut comprendre que Régis s’est retrouvé dans une situation compliqué.

Il explique que les policiers lui ont annoncé qu’ils feraient des rondes régulièrement autour de son habitation, preuve qu’ils ont pris au sérieux ces menaces.

Régis pense n’avoir rien fait de mal

Mais Régis le dit : il n’a fait que participer à un jeu et peu importe ses choix, il les a fait pour aller le plus loin possible. Et il s’est fait prendre à son propre jeu puisqu’il aura finalement été piégé par Claude, ce qu’il a mal d’ailleurs très mal pris sur le moment.

Mais avec le recul, il le dit : Claude a été fort et a bien joué avec lui.

Régis se confie d’ailleurs sur la différence entre les personnes sur Twitter dans la vraie vie, puisqu’il n’a parlé qu’avec des personnes bienveillantes dans la rue.

Vous pouvez découvrir ci-dessous l’intégralité des confidences de Régis sur son aventure auprès de Jeremstar si vous voulez en savoir plus sur l’état d’esprit du candidat.