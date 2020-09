Koh Lanta : Mort de Bretrand-Kamal, Hadja réagit aux comportements jugés honteux de certains aventuriers

La nouvelle saison de Koh Lanta a été marqué par le terrible décès d’un des participants, Bertrand-Kamal. Le jeune homme, à peine âgé de 30 ans, a appris après sa participation à l’aventure de TF1 qu’il était atteint par un cancer du pancréas. Pendant des mois, il a lutté contre la maladie. Fin août, il rendait cette information publique, et expliquait que « les épreuves n’étaient pas terminées » de son côté. La maladie aura finalement eu raison de ce candidat solaire, aimé de tous, et Denis Brogniart lui a rendu un vibrant hommage le 11 septembre dernier, en déclarant avoir accompagné celui qu’il considérait comme un ami, et ce jusqu’au dernier jour.

Bertrant-Kamal : un des candidats qui sortaient du lot

Lorsque Koh Lanta débute, il est toujours difficile de se souvenir d’un candidat tant ils sont nombreux et que nous les découvrons à peine. En étant la première équipe à passer 24h sur l’îlot de l’exil, l’équipe du Grand-Est a surement plus marqué que les autres. C’est sans doute pour cette raison que des personnalités comme Hadja ou Alexandra sont sorties du lot.

La première a été énormément critiqué sur les réseaux sociaux car elle s’en prend régulièrement à la seconde, alors que cette dernière – bien qu’elle fut diminuée sur le camps du fait d’une maladie – a été incroyable lors de toutes les épreuves. Les internautes ont fait leur choix et Alexandra est sans doute leur préférée. Ils espèrent qu’elle ira très loin, elle qui a offert la victoire à son équipe à plusieurs reprises.

Quant à Bertrant-Kamal, s’il a marqué les internautes (avant sa mort ou même l’annonce de son cancer), c’est par sa bienveillance et son sourire. C’est simple, le jeune homme semble heureux d’être à Koh Lanta, et c’est sans doute pour cela que sa famille ne s’est pas opposée à la diffusion des épisodes restants, malgré son décès.

Le comportement de certains candidats critiqués par les internautes

Matthieu et Dorian se sont retrouvés sous le feu des critiques suite à la mort de Bertrant-Kamal. La cause ? Tout simplement car ils ont passé un week end ensemble à faire du running. Pour certains internautes, ce n’est pas une manière appropriée de faire un deuil et certains prennent même cela pour un manque de respect envers le candidat décédé.

On se permet donc ici, avant de laisser la parole à Hadja qui a réagit à ce propos, de rappeler que chaque personne a sa propre manière de gérer un deuil, la perte d’un proche, et qu’aucune ne vaut mieux qu’une autre.

Hadja défend les aventuriers

Très peinée par la mort de son coéquipiers, Hadja s’est confiée au sujet des critiques que reçoivent Matthieu et Dorian. « Ces derniers jours étaient hyper compliqués pour moi. Je voulais faire une mise au point. Je reçois pas mal de messages concernant d’autres aventuriers notamment Dorian et Matthieu. Certains me disent : ’embrouille-les, tu gueules pas sur eux alors que ton pote est décédé’. Vous savez, chacun réagit comme il veut suite à un décès. Vous trouvez ça maladroit de leur part… Certains me disent : ‘ils mettent des grands textes sur les réseaux sociaux mais derrière ils s’enjaillent’. Je le répète mais pour moi, chacun réagit comme il veut. On ne peut pas dire aux gens d’arrêter de vivre ».

Une réaction mature et réfléchie pour la jeune femme qui confiait récemment qu’elle adorait Alexandra, malgré les images qui sont montrées sur TF1. Elle a également tenu à rappeler qu’elle souhaitait voir les internautes arrêter de vouloir créer des conflits là où il n’y en a pas :

« C’est sûr que moi, je ne pourrais pas faire ça, a réagi la jeune femme, moi Beka c’est comme un frère mais si certaines personnes se sentent même en deuil de faire ça bah écoutez chacun réagit comme il le veut. Arrêtez d’essayer de créer du conflit. Il n’y a rien de méchant dans ce qu’il font. Il faut relativiser ».