Koh Lanta : mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs, on en sait plus sur la diffusion de la finale !

Plus tôt dans l’année, Koh Lanta – L’île des héros était sans doute l’émission phare du confinement. Les téléspectateurs se sont pris de passion pour le jeu de TF1 et les audiences ont grimpé, l’émission gagnant jusqu’à plus de 2 millions de téléspectateurs par rapport à son lancement. Le programme culte de la première chaîne d’Europe est né sous une bonne étoile puisque la nouvelle saison, intitulée Les 4 Terres, bénéficie elle aussi d’un nouveau confinement et les conséquences sur les audiences se sont directement faites savoir avec un record vendredi dernier. Malheureusement, confinement oblige, la finale se retrouve une nouvelle perturbée. On vous explique tout.

Les cinq finalistes révélés le 20 novembre

A l’heure où nous écrivons ces lignes, ils sont encore 10 à espérer remporter cette nouvelle édition. Dans le prochain épisode, ce seront deux candidats qui quitteront l’aventure puisqu’il s’agira de l’épisode spécial duo. TF1 a révélé qu’au terme de l’épisode diffusé le 20 novembre, ils ne seront plus que cinq. La semaine suivante aura donc lieu la tant redoutée épreuve de l’orientation, celle qui a fait perdre la tête à bien des candidats. Cependant, ne vous attendez pas à voir l’épreuve des poteaux juste après. Comme l’année dernière, la finale sera scindée en deux épisodes.

Dans un récent communiqué, la chaîne écrit ces mots : « Les 5 aventuriers encore en course rêvent tous de la finale de Koh Lanta ! Qui fera honneur à sa région et se qualifiera pour remporter le titre tant envié d’ultime aventurier et les 100 000 euros promis au vainqueur ? Qui brillera sur l’éprouvante épreuve d’orientation ; qui gardera son cap et ses nerfs ? Qui seront les 3 finalistes à avoir le privilège de monter sur les mythiques poteaux de Koh Lanta ? Toutes les réponses ce soir dans Koh Lanta les 4 Terres ! »

Une finale similaire à celle de l’année dernière

Le 4 décembre prochain, nous devrions donc voir l’épreuve des poteaux, qui sera donc logiquement suivie par la révélation du vainqueur en direct avec Denis Brogniart et tous les aventuriers qui se retrouvent pour découvrir le dépouillement des votes. La production est désormais préparée, elle qui a organisé une finale similaire en mai dernier. Mais tout cela ne se passera que si le confinement se termine le 1er décembre prochain, comme prévu par le confinement. La productrice Alexia Laroche-Joubert s’était confiée à PureMédias au sujet de cette finale particulière au printemps dernier :

« Sur le plateau, avec l’aide d’une société spécialisée, nous nous sommes assurés du respect des distances. Tout le monde sera espacé de 1,20 m, ce qui est supérieur à la distance préconisée. Nous avons refait une partie du décor pour habiller la partie qui sera sans public. Il y aura un aventurier par loge et chacun disposera d’un kit de maquillage à usage unique. Le masque sera obligatoire pour tout le monde, un contrôle de température aura lieu. Au grand dam de tout le monde, il n’y aura pas de table de régie. Un sens de circulation sera mis en place, tout comme un nettoyage et une désinfection quotidienne des lieux puisque l’installation est en cours. Nous sommes au maximum du respect des gestes barrière ».

On s’attend donc à voir une finale similaire à celle de la précédente saison, en espérant que le confinement ne se poursuivra pas. Cela devrait forcer Koh Lanta à scinder en deux les épisodes restants, et les téléspectateurs ne veulent pas voir cela arriver comme par le passé.

Une nouvelle saison à la hauteur ?

En se basant sur les audiences et les retours sur les réseaux sociaux, cette nouvelle édition de Koh Lanta semble ravir les internautes qui avaient pourtant des exigences bien hautes après la réussite de L’île des héros. On retrouve finalement tout ce qui fait le succès du show : des candidats intéressants, des rebondissements, des alliances, manipulations et épreuves mythiques. Alors qui se trouvera une place de choix sur les poteaux ? La surprenante Lola ? La sportive Alix ? L’impressionnante Alexandra ? Le costaud Loïc ? L’ambitieux Dorian ? Réponse début décembre, si tout va bien.