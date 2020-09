Koh Lanta – Les 4 Terres : très critiquée, Hadja réagit aux remarques des internautes

View this post on Instagram

"Y'a pas l'cheveux au lac" @bekakohlanta 2020 😂 Je vais donc vous expliquer comment on en est arriver à utiliser mes braids pour servir d'amadou! Photo 1: @alexandra_kohlanta_officiel tente de nous trouver de l'amadou car tout était mouillé autour de nous mais malheureusement son amadou ne prenait pas. Photo 2: Une révélation vient à moi, pourquoi ne pas utiliser mes braids? @alexandra_kohlanta_officiel tente de me résonner en disant que dans son livre de survie elle a lu que les cheveux se rétractaient mais ayant des braids donc des faux cheveux je me suis dis que cela était possible car ce n'est pas la même "texture" 😂.. @bekakohlanta et @loickohlanta eux sont super chaud du coup ça me conforte dans ma bêtise 😂😂. Photo 3: @loickohlanta attrape la machette et me découpe un bout de mèche. Photo 4: @bekakohlanta est mort de rire et à ce moment là je me suis dis "imagine il m'en demande tous les jours wéké" 😂😂 Photo 5: @joaquina_kohlanta20_off ne s'en remet pas, je cite: "elle est prête à tout pour avoir du feux, même à cramé sa tignasse" 😂😂😂 Enfin bref, super moment partagé avec ma team de l'est, que du bonheur et de la rigolade! 💚💚💚 #kohlantales4terres #kohlanta #tf1 #alp #hadjakohlanta #tokalo @tf1 @kohlantatf1 @alp_fr