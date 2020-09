Koh-Lanta – les 4 terres : révélations, scandales… tout ce que vous devez savoir sur l’épisode 5 diffusé ce soir !

Si on ne manquait pas de sujets de conversation sur l’émission de téléréalité présentée par Denis Brogniart, c’est un nouveau scandale qui pourrait encore une fois entâcher l’émission Koh Lanta qui pourrait se confirmer dans l’épisode 5 de ce soir. Angélique a en effet pris la parole et dénoncé la façon dont sont présentés les candidats comme on a pu le lire il y a quelques jours. Il faut dire que la jeune femme de 27 ans originaire du Nord de la France n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à prendre la parole !

Koh Lanta : des candidats sont-ils avantagés par rapport à d’autres ? La réponse ce soir !

Cela fait en effet déjà 4 épisodes que nous avons pu voir cette année, et bien que la jeune femme fasse partie des personnages favoris pour une certaine partie du public avec son amie Lola, elle fait le constat amer que son portrait n’a toujours pas été diffusé dans l’émission !

Bien qu’elle prenne l’information avec un peu d’humour, est-ce que sa remarque ne serait finalement pas le signe d’une préférence pour certains candidats par la production de l’émission ? Ou s’agit-il plutôt de contraintes liées aux candidats de l’émission de télé-réalité qui quittent l’émission plus tôt ? Cette simple pic au programme aura en tout cas de quoi alimenter de nouveaux les nombreuses rumeurs de tricherie autour du programme. Mais de là à dire qu’il y a réellement des préférences pour des candidats dans le programme, on peut dire qu’il y a une différence notable. Aura-t-on la chance de voir le portrait de la candidate dans le cinquième épisode qui sera diffusé ce soir ? Nous avons pu voir en exclusivité des images de l’émission qui sera diffusée ce soir sur TF1 !

Koh-Lanta – les 4 terres : que va-t’il se passer dans le cinquième épisode diffusé ce soir ?

Dans ce cinquième épisode de Koh Lanta – les 4 terres, les tribus vont encore une fois être mis à mal. Car si le jeu a commencé avec 4 équipes, les effectifs se réduisent désormais et on ne devrait compter plus que deux équipes : les rouges et les jaunes ! Tous les candidats de l’émission vont devoir retrouver leur place et savoir s’adapter face à ces nouvelles règles du jeu. Va-t-on voir émerger de nouvelles personnalités dans cet épisode ?

Il semblerait que ce soit bien le cas dans les différents extraits que nous avons pu consulter, mais qui sera le plus stratégique parmi les deux équipes ? Nous devrions rapidement le savoir, car l’heure sera plus que jamais aux alliances dans Koh Lanta ! La production reste en tout cas discrète concernant la suite de l’aventure, tout comme l’animateur Denis Brogniart.

Dans l’épisode ce vendredi 25 septembre, après que trois tribus aient été convoquées au conseil, nous avons connu 3 éliminations. Suite au départ de Mathieu, Robin et Sébastien vont-ils se sentir plus libérés ? Dans les équipiers du Sud, la tension était en tout cas plus palpable que jamais depuis que l’équipe n’a pas réussi à rallumer le feu avec les deux allumettes données par Denis Brogniart lors de la dernière épreuve.

On se doute que cela pourra être le synonyme de futurs reproches si les anciens équipiers se retrouvent ensemble dans les camps des jaunes et des rouges. D’autres, quant à eux, vont pouvoir profiter de l’occasion et voir ce chamboulement comme un nouveau départ !