Koh Lanta Les 4 terres : l’absence de la Bretagne est très critiquée, aucun Breton dans l’émission !

Il faut impérativement se renouveler pour tenter d’attirer le regard des téléspectateurs qui sont toujours de plus en plus exigeants. Depuis quelques années, le format avait tendance à s’essouffler quelque peu et les audiences n’étaient pas forcément celles escomptées. Toutefois, avec le confinement, les épisodes ont été largement regardés par les passionnés. De ce fait, des records ont pu être identifiés, cela permet à la nouvelle saison de commencer avec un brin d’optimisme. Le succès sera-t-il le même ?

Koh Lanta les 4 terres sans la Bretagne

Vous avez sans doute pu comprendre que le format est différent pour cette nouvelle saison. Il est important de noter que vous n’aurez pas de candidats connus comme Claude Dartois ou encore Moussa. Ce sont des inconnus qui ont décidé de mettre de côté leur confort pendant 40 jours afin de remporter l’épreuve des poteaux et empocher une belle somme d’argent. Il sera par contre judicieux de jongler avec les privations, le manque de confort et surtout la stratégie.

🟥 #KohLanta : Les régions représentant les équipes. 🟪 NORD

Hauts-de-France, Île-de-France 🟩 EST

Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes 🟦 SUD

PACA, Occitanie, Corse, 🟧 OUEST

Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire pic.twitter.com/6I1FyDnXKf — UNIVERS MÉDIAS (@UniversMedias) August 13, 2020

Il faudra être au rendez-vous sur TF1 le 28 août prochain, date du lancement des 4 terres de Koh Lanta .

. Les internautes ont par contre vivement critiqué le format de l’émission, car certes, vous aurez le Grand Ouest, mais aucun breton n’est au rendez-vous.

Cette zone s’étend de la Normandie jusqu’à Biarritz et dans l’équipe du Grand Ouest, la Bretagne est absente.

Il n’en fallait pas plus pour que les téléspectateurs partagent quelques critiques virulentes sur leur compte.

Région « Ouest ».

Aucun représentant des Pays de la Loire ni de la Bretagne.

Fin de la blague.#KohLanta #KohLantaLes4Terres

(Pour l’identification, on repassera) https://t.co/GuFhxgxUDl — — Yohann — (@yoyozibou) August 15, 2020

Pour certains internautes, il s’agit d’une véritable erreur de casting pour TF1, car ils ne peuvent pas envisager une émission avec le Grand Ouest sans la présence de la Bretagne. Ils devront alors se contenter des candidats qui représentent cette zone de la France et les identités sont déjà connues. En effet, la production a décidé de les communiquer comme un avant-goût toujours pour capter un peu plus l’attention des fans de l’émission. Avec ce nouveau format, le défi sera donc au rendez-vous et il faudra que les audiences soient au beau fixe.

Quelles sont les régions représentées dans les 4 terres ?

Vous n’aurez donc pas deux équipes à savoir les jaunes et les rouges qui pourront s’affronter dans cette nouvelle saison de Koh Lanta. Denis Brogniart devra jongler avec quatre équipes qui représentent les points cardinaux. Vous avez donc l’Île-de-France et les Hauts-de-France pour le Nord, le Grand Est, la Bourgogne France Comté et l’Auvergne Rhône Alpes pour l’Est. En ce qui concerne le Sud, il représentera la Corse, la PACA et l’Occitanie.

Jsuis mort dans la formule de Koh Lanta ça représente l’ouest mais y’a pas un mec de Bretagne ?? On est où la — turlutte (@no_rondel) August 14, 2020

À l’Ouest, vous aurez les Pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val de Loire. Vous l’avez donc compris, le département est bien au rendez-vous dans Koh Lanta les 4 terres, mais aucun candidat ne portera les couleurs de la Bretagne puisque TF1 n’a pas recruté un Breton et l’information est difficile à avaler pour certains. Pour en savoir un peu plus sur le casting, vous avez rendez-vous sur le compte officiel de TF1 puisque la production partage quelques informations à moins de 10 jours du premier épisode.

Denis Brogniart sera toujours aux commandes et les fans espèrent que l’émission sera aussi sympathique que celle portée par Inès Loucif ou encore Claude, voire Naoil. Nous avons eu l’occasion de découvrir des personnages emblématiques qui reviendront peut-être dans une autre saison.