Koh Lanta – Les 4 Terres : Alexandra absolument méconnaissable, elle fait monter la température

En deux épisodes, les téléspectateurs commencent à se familiariser avec les candidats de la nouvelle édition de Koh Lanta. Il faut dire qu’ils sont particulièrement nombreux cette année. En effet, pour cette nouvelle saison, la production a décidé de changer le déroulé de l’aventure avec la mise en place de quatre équipes différentes, là où il y en a généralement deux. Ces quatre groupes représentent chacun une partie de la France (Sud, Nord, Grand-Est et Grand-Ouest), de quoi faire sortir le chauvinisme présent en chacun de nous.

Les candidats qui sortent du lot

Quand les participants sont nombreux au commencement de l’émission, il est difficile pour les téléspectateurs d’apprendre à les connaître, les aimer, ou les détester. Mais certains sont parvenus à sortir du lot, que ce soit dans le bon comme le mauvais sens. Dans de bien tristes circonstances, c’est sans doute Bertrand-Kamal qui fait le plus parler. Le jeune homme, qui fait partie de l’équipe du Grand-Est, est tragiquement décédé d’un cancer. Lorsqu’il a participé à l’aventure, il n’était pas encore malade et la production a décidé de ne pas arrêter la diffusion du programme.

La famille du jeune homme ne s’oppose en effet pas à la diffusion de cette saison qui lui sera dédiée. On espère qu’il est allé loin dans l’aventure, et que les prochains épisodes nous montreront à quel point il était solaire et sympathique.

L’équipe du Grand-Est peut se vanter d’avoir les personnages les plus reconnaissables à l’heure actuelle. En effet, elle compte également Hadja et Alexandra, qui ont fait énormément parler d’elle lors de la diffusion des deux premiers épisodes.

Hadja et Alexandra : une rivalité qui fait débat

Le premier bouc-émissaire des internautes est sans doute Hadja. La jeune femme, présentée comme une redoutable aventurière au mental en acier trempé, a énormément fait parler du fait des mots durs qu’elle a eu envers sa camarade, Alexandra. Cette dernière est tombée malade lors du premier jours d’aventure et s’est retrouvée très fragilisée sur le camp. De quoi inquiéter ses aventuriers, qui avaient peur de la voir abandonner le tournage.

Mais si les internautes critiquent Hadja, c’est parce qu’elle n’est pas tendre avec Alexandra alors que cette dernière est excellente lors des épreuves. Si l’équipe de l’Est a réussi à remporter les deux épreuves d’immunité, c’est grâce à Alexandra, surtout durant celle du deuxième épisode (à laquelle Hadja ne participait pas) où la jeune maman s’est imposée en leader charismatique qui dirigeait les autres participants.

Mais ce n’est pas tout. Si cette même équipe a perdu l’épreuve de confort, c’est à cause de Hadja qui a totalement perdu ses moyens. Elle a handicapé son équipe et les internautes lui reprochent de ne pas avoir fait profil bas par la suite. Non, la jeune femme continuait de considérer Alexandra comme un boulet (ce sont ses mots).

Alexandra méconnaissable sur Instagram

Les internautes soutiennent donc Alexandra qui s’impose à l’heure actuelle comme la préférée des réseaux sociaux. Ils espèrent qu’elle ira loin dans l’aventure et qu’elle ne sera pas éliminée par ses camarades sous prétexte qu’elle est faible sur le camp, alors qu’elle semble être indispensable lors des épreuves.

Sur Instagram, la jeune maman qui aime se comparer à Wonder Woman nous offre en tout cas un aperçu bien différent de celui que nous voyons à la télévision. C’est simple, Alexandra est tout bonnement méconnaissable. On la découvre par exemple posant avec un bikini échancré, nous montrant de ce fait toute son assurance, elle qui semble très à l’aise avec son corps qui semble avoir été sculpté dans la pierre.

Si elle partage beaucoup de photos avec ses enfants, sa famille, et leurs activités, elle n’oublie pas de montrer qu’avant d’être une maman ou une épouse, elle est une femme, qui assume sa féminité et sa sensualité. Et ce n’est pas nous qui allons nous plaindre tant elle est tout bonnement magnifique. De quoi convaincre d’autant plus internautes, eux qui la trouvent déjà terriblement attachante dans l’émission.