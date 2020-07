Koh-Lanta : le jeu devenu un handicap pour les candidats ? Une ex-aventurière témoigne !

View this post on Instagram

Koh-Lanta Cambodge 2017, 20ème édition 〰️. – – – – – – – – Il y a 365 jours, alors que j'avais presque dix kilos en moins, dix teintes de bronzage en plus, des cicatrices plein le corps et des souvenirs plein la tête, je m'apprêtais à rentrer chez moi. Voilà à peu près à quoi ont dû ressembler les retrouvailles avec mes parents, mes frères et mes proches. Quel soulagement, quel bonheur, quelle fierté. Je me souviens encore des trois heures qui ont suivies mon retour au cours desquelles je leur ai raconté mon aventure dans les moindres détails : des pierres sous l'eau au collier caché dans l'arbre, aux dominos tombés les uns après les autres jusqu'à ce fameux poignard que j'ai manqué de peu. J'ai essayé de mettre des mots sur ce que je venais de vivre et ils ont vécu, pleuré et bu chacune de mes paroles jusqu'à la dernière. Je me souviens avoir réalisé à quel point ils m'étaient vitaux et importants. Je me souviens avoir compris à quel point la vie pouvait être belle mais aussi cruelle. Pendant une année entière j'ai mis mes études en suspens et je me suis épanouie pleinement. J'ai vécu chaque seconde de mon aventure à 2000% et je ne regrette absolument rien. J'y ai trouvé beaucoup plus que ce que j'étais venue chercher et j'ai nourri mon âme comme mon corps ne l'avait jamais été. Il est parfois difficile de repenser à la magie et l'euphorie de cette expérience hors normes sans ressentir une profonde nostalgie ; mais j'ai su faire la part des choses. Même si l'orientation n'a pas été mon fort, je n'ai jamais perdu de vue ni le nord ni mes objectifs. Depuis j'ai avancé, j'ai grandi et je me suis reconcentrée. Je fais désormais mon petit bout de chemin en n'oubliant pas qu'un jour j'ai accompli ce que des millions de personnes rêvent de vivre et que j'ai embarqué avec moi des inconnus dans mes moments de gloire et de déception. Il est maintenant temps de cueillir la vie autrement. Et qui sait, le meilleur reste peut-être à venir ?