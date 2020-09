Koh Lanta : la scène coupée au montage que Hadja regrette !

Koh Lanta – Les 4 terres continue sa diffusion et les internautes ont découvert vendredi dernier une première réunification. Les quatre tribus ont été rassemblées en deux, suite à l’épreuve d’immunité. Alix et Bertrand-Kamal, en tant que grands gagnants de l’épreuve, ont été nommés chef. La première pour l’équipe jaune, et le second pour l’équipe rouge. Ils ont pu former leur propre team en choisissant parmi les autres aventuriers, et Alix s’est même vu remettre un collier d’immunité, puisque c’est elle qui a tenu le plus longtemps sur la terrible épreuve. A la fin de l’épisode, nous avons assisté à l’élimination du candidat Adrien, pris à son propre piège.

Adrien : un candidat trop stratège pour être honnête

A chaque saison de Koh Lanta, on sent que des candidats viennent pour mettre au point des stratégies afin d’aller le plus loin possible dans l’aventure, car sans doute conscients qu’ils n’ont pas les capacités physiques nécessaires à s’assurer une victoire. Cette année, Adrien s’est imposé comme le représentant de ce type de candidat, lui qui a dès le premier épisode mis au point des stratégies. Sur les épreuves, Adrien fait malheureusement pâle figure. Sur les deux dernières épreuves d’immunité, il n’a pas réussi à tenir, et a prouvé malgré lui qu’il pouvait handicaper son équipe. On comprend donc sa nécessité de vouloir se mettre à l’abri.

Lors de la réunification, Adrien a rejoint l’équipe de Bertrand-Kamal. Et très vite, le jeune homme s’est senti en danger. Il a donc mené de front plusieurs stratégies différentes, qui partageaient une finalité commune : celle de lui assurer de poursuivre l’aventure. Sûr de lui, il a tenté de convaincre plusieurs candidats de le rejoindre dans une alliance.

Adrien éliminé : il a été pris à son propre jeu

Mais l’aventurier a oublié une partie essentielle des stratégies : la subtilité. Car les autres candidats ne sont pas dupes ont parlé entre eux des plans du jeune homme. Le chef d’équipe, Bertrand-Kamal, n’a logiquement pas vu d’un bon oeil ces stratégies et sans qu’ils ne se concertent tous entre eux, les membres de l’équipe rouge ont décidé de voter contre Adrien. Une surprise pour le jeune homme qui était sûr de son coup, mais qui a préféré philosopher au moment de quitter l’aventure, lui qui a accepté le choix de ses camarades avec diplomatie.

Hadja, également membre de la tribu des rouges, faisait partie des aventuriers le plus soucieux de voir le jeune homme quitter le camp. Elle n’aimait pas les stratégies du candidat et était donc très heureuse de le voir quitter l’aventure, à tel point qu’elle a décidé de twerker lorsqu’il a été éliminé. C’est elle-même qui a fait cette révélation.

Hadja twerke pour fêter le départ d’Adrien

Sur les réseaux sociaux, la candidate a en effet décidé d’expliquer aux téléspectateurs que tout n’avait pas été montré : « Ce qu’on ne voit pas dans l’épisode, ils l’ont coupé au montage, mais j’ai twerké, tellement j’avais du mal avec lui sur l’île« .

Mais la jeune femme n’est pas triste à l’idée que la production ait décidé de ne pas diffuser ces images, bien au contraire. « C’est vraiment de trop et je regrette. » Hadja regrette d’autant plus qu’Adrien et elle sont désormais amis dans la vie et que les histoires sur le camp sont donc loin derrière : « Maintenant qu’on a discuté ensemble, je l’ai redécouvert et je l’adore. C’est pour ça que j’espérais vraiment que cette séquence ne soit pas diffusée. »

Cette nouvelle n’étonnera personne puisque Hadja avait récemment confié qu’elle s’entendait très bien avec Alexandra, candidate à ses côtés en début d’aventure dans l’équipe du Grand-Est, avec qui elle avait été très dure puisque la considérant comme un boulet (alors qu’elle était exemplaire lors des épreuves). Critiquée par les internautes pour son comportement considéré comme antipathique et méchant, l’aventurière avait rappelé qu’il ne s’agissait que d’un jeu et que les deux camarades étaient désormais bonnes copines. Une manière d’enterrer une polémique qui est déjà oubliée puisque les deux jeunes femmes ne sont désormais plus dans la même équipe. Alexandra a en effet rejoint l’équipe d’Alix, celle des jaunes, qui est sans doute la préférée des internautes.