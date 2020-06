Koh Lanta : la nouvelle saison aura une nouveauté qui va tout changer !

Alors que la dernière saison s'est conclue en beauté, boostée par le confinement qui a poussé les téléspectateurs a voyagé par procuration, Koh Lanta revient dès l'automne et nous promet déjà une aventure nouvelle qui va tout changer !

Koh Lanta est sans doute l’émission du confinement ! Denis Brogniart, son irremplaçable présentateur, a avoué qu’il pensait pendant le tournage qu’il s’agissait sans doute d’une des plus belles saisons depuis le début. Il s’est montré heureux de voir que les téléspectateurs avaient répondu présents, sans nier l’importance qu’a pu avoir le confinement sur les audiences de l’émission.

Déjà tournée, la future saison qui nous attend à la rentrée se dévoile quelque peu avec un nouvel ajout qui risque de tout changer. On vous raconte tout !

Koh Lanta : les français redécouvrent avec passion l’émission

On ne pourra que féliciter la production de TF1 pour la dernière saison de Koh Lanta. L’idée de faire revenir cinq anciens champions qui ont marqué l’Histoire de l’émission était déjà excellente. Mais le reste du casting est tout aussi brillant.

Si certains ont reproché durant les premiers épisodes des profils trop typés télé-réalité (mais au fond, l’émission en est une), ils se seront finalement pris de passion pour ces nouveaux héros. Sam notamment a marqué les esprits, et son élimination précoce a été dure à avaler pour les fans du jeu.

Enfin, c’est surtout Claude qui a été porté à nu par les internautes. Brillant stratège et sportif implacable, il a survolé la compétition, battant le record de victoires individuelles. Malheureusement pour lui, s’il est arrivé jusqu’aux poteaux pour la troisième fois (en trois participations !), il a chuté face à Naoil qui a choisi Inès pour la finale. C’est finalement la sportive professionnelle qui l’a emporté face à l’infirmière toulousaine, remportant ainsi le chèque de 100.000 (qu’elle ne touchera pas en totalité, on vous explique pourquoi ici).

Une nouvelle saison déjà dans la boîte

Koh Lanta a ainsi été l’émission du confinement, celle qui a remplacé les sorties entre amis, le sport à la télévision. Des millions de tweets ont été postés, certains acerbes, parfois abjects, ce qui a marqué certains candidats qui ne s’attendaient pas à une telle violence, à l’image de Régis, dont les choix ont été vivement critiqués par les internautes.

TF1 compte bien surfer sur la vague et nous apprenions que la nouvelle saison avait déjà été tournée. Il ne vous faudra pas attendre trop longtemps avant de revoir des aventuriers s’affronter sur une île puisque l’émission sera de retour sur la première chaîne d’Europe dès la rentrée prochaine. Le succès sera-t-il à la hauteur des (très hautes) attentes sans le confinement ? La production a en tout cas mis toutes les chances de son côté.

Une nouvelle règle qui chamboule tout !

La prochaine saison apportera une nouvelle règle bienvenue : les équipes ne seront en plus déterminées par des chefs d’équipe comme il est d’usage actuellement. Elles seront faites en fonction des régions d’origine des candidats.

Le Sud, le Nord, le Grand Ouest et le Grand Est seront ainsi défendus par des candidats qui s’affronteront pour gagner…et faire gagner leur région.

Alexia Laroche-Joubert, la productrice, a beau avoir dit que la prochaine saison serait classique (dans le sens où il n’y aura pas de retour d’anciens candidats certainement) cette petite évolution n’en reste pas moins intéressante et promet une guerre chauvinisme qui s’annonce palpitante.

Les fans veulent le retour de Sam

Ce ne sera certainement pas dans cette prochaine saison que nous verrons Sam revenir puisqu’elle a déjà été enregistrée, avant que le jeune homme ne soit à ce point adulé par les internautes.

Ils demandent en effet à ce qu’il revienne dans l’émission, et certains de ses camarades de jeu sont persuadés qu’on l’y verra à nouveau. Sam était en effet un candidat parfait pour l’émission. Attachant et très débrouillard, il a surpris les aventuriers comme les téléspectateurs de par ses compétences en survie et construction.

Sachant qu’il a été rappelé par la production (il avait participé à la saison avortée à cause d’une plainte pour agression sexuelle), il ne serait pas surprenant de le voir à nouveau porter la couleur jaune ou la couleur rouge sur une île déserte. Ce serait un beau cadeau pour les fans de l’émission qui attendent cela avec impatience.

En attendant, ils pourront découvrir les nouveaux aventuriers dès la rentrée !