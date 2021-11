Koh-Lanta, La Légende : Tricherie dans l’émission, Teheiura avoue tout… Révélations fracassantes des candidats !

Dans l’émission Koh-Lanta, il y a des règles auxquelles il ne faut jamais déroger. Teheiura, l’un des candidats qui compte parmi les favoris du jeu, a admis avoir triché, une première dans toute l’histoire de Koh-Lanta. Alors que cette édition regroupe les meilleurs candidats pour les 20 ans du jeu de survie, il semble inimaginable que cela ait pu arriver, et pourtant. De plus, d’autres candidats ne sont pas si cleans que cela…

Teheiura avoue avoir triché !

De tous, il a fallu que ce soit lui. Ce mardi 9 novembre 2021 au soir, lors de la diffusion de l’épisode de Koh-Lanta, La Légende, les téléspectateurs ne s’attendaient certainement pas à de telles révélations. En effet, alors qu’il devait passer l’épreuve de dernière chance avec 2 autres candidats, Denis Brogniart, l’animateur du jeu, est venu le confronter à une information qu’il aurait apprise.

Prenant le candidat à part, le polynésien a avoué avoir demandé de la nourriture à des pêcheurs locaux 2 fois. Cela lui a donc permis de manger et d’avoir de la force pour faire face aux épreuves. Un comportement déloyal qui brise l’une des règles les plus importantes de Koh-Lanta, La Légende, qui est une émission de survie. Le candidat emblématique a donc été exclu de l’aventure définitivement.

Les candidats faussent le jeu

Teheiura a été éliminé du jeu parce qu’il a été découvert. On apprend qu’il n’est pas le seul à faire de petites tricheries. En effet, d’après Julien Magne, qui est le directeur des programmes d’ALP (il s’agit de la société qui produit l’émission Koh-Lanta), il arrive régulièrement que plusieurs citrons verts disparaissent mystérieusement.

Cela arrive souvent les soirs de conseil. En effet, celui-ci se déroule sur une autre île, et pour des raisons de sécurité, les candidats passent la nuit sur place. Ce n’est qu’au lendemain qu’ils retournent dans leur campement. Quand tous ou presque dorment la nuit, il n’est pas rare que certains candidats se permettent de voler de la nourriture. Un candidat sous anonymat a bien voulu témoigner auprès d’un média. Il faut dire que la production pourrait lui réclamer jusqu’à 30 mille euros si son identité était découverte.

Selon le candidat, il n’y a pas toujours de gardien au conseil. C’est donc une occasion parfaite pour se rendre dans les maisons plus loin pour : « faire nos petites courses ». C’est alors le moment de cueillir des fruits ou autres. Il semblerait également que certains demandent de la nourriture aux locaux. Certains parmi eux travaillent près des campements des candidats. Une bonne occasion pour des candidats qui demandent apparemment de la limonade ou des chips.

Cette situation frustre grandement plusieurs candidats, et on peut les comprendre. Ceux-ci se plaignent du fait que le jeu d’aventure Koh-Lanta est truqué. D’après eux, il y a des épreuves qui n’ont pas été jouées de façon loyale. Cela fait référence à l’épreuve du tir à l’arc, que Teheiura a gagné. L’un des candidats disait et à juste titre, qu’avec un ventre bien rempli, on est forcément plus habile et meilleur que les autres candidats lors des épreuves. La colère gronde : « Si j’avais su qu’il y aurait toutes ces petites magouilles, je serais resté chez moi ! ». Espérons qu’il n’y ait plus ce genre de scandale à l’avenir…