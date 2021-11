Koh-Lanta, La Légende : La productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert apporte des éclaircissements et confirme que d’autres candidats ont triché… « On ne s’y attendait pas… » !

Depuis la diffusion du dernier épisode de Koh-Lanta, La Légende, les fans du programme ne se remettent pas encore de la triche de Teheiura. Personnage emblématique du jeu de survie, il faisait partie des favoris de l’émission. Mercredi 10 novembre 2021, la productrice a été invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste pour en dire plus.

Plusieurs autres candidats impliqués

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teheiura Teahui (@teheiura_officiel)

Denis Brogniart a confronté Teheiura dans l’épisode de Koh-Lanta diffusé le mardi 9 octobre 2021. Ce dernier a été éliminé après avoir triché, puisqu’il a demandé de la nourriture pendant le tournage en Polynésie, ce qui est interdit. Depuis l’affaire, plusieurs autres candidats semblent être impliqués et le nom des aventuriers tels que Laurent, Claude et Sam ressortent.

Décidant de réagir, la directrice de la production a accepté d’être l’invitée de Cyril Hanouna dans l’émission Touche pas à mon poste. D’après Alexia Laroche-Joubert, dans les retours des micros, ils ont entendu parler de papayes. En interrogeant les candidats pour mieux comprendre, Teheiura a révélé en même temps s’être fait livrer de la nourriture. Il a également révélé avoir partagé cela avec d’autres candidats autour de lui.

La directrice a affirmé que ce fût une grande surprise pour toute l’équipe de production, surtout que c’est la 1ère fois que cela arrivait dans l’histoire du jeu. Alexia Laroche-Joubert a révélé que c’est pour éviter ce genre de situations qu’ils prennent certaines dispositions. Notons que l’aventure Koh-Lanta s’est déroulée pour cette saison en Polynésie française, et c’est de là que vient Teheiura.

D’après Alexia Laroche-Joubert, la production du jeu lui a parlé avant le début, et avait pris certaines mesures, comme de s’assurer qu’il ne connaisse pas le pilote par exemple. C’est après une enquête de 4 jours que Teheiura devait se faire exclure.

La décision de la production

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

Du passage d’Alexia Laroche-Joubert dans Touche pas à mon poste, il est apparu que plusieurs autres candidats sont impliqués dans le scandale. Cependant, Teheiura a été le seul à être sanctionné, ce que plusieurs chroniqueurs ont eu du mal à comprendre. Toutefois, la directrice a expliqué que la production a décidé de ne sanctionner que l’organisateur de cette histoire.

Elle a aussi révélé que Teheiura n’a jamais divulgué les noms des autres personnes impliquées. Cependant, ils en connaissent quand même certains. Le chroniqueur Gilles Verdez a fait part de ses informations, en révélant que c’est la candidate Christelle qui a découvert le pot-aux-roses, en voyant des papayes.

Celle-ci s’est énervée de la situation, et c’est après cela que la production a mené son enquête. Teheiura aurait fait appel à des piroguiers plusieurs fois, et aurait partagé la nourriture avec Sam et Claude. Le fiancé de Fatou assure qu’il y a aussi plusieurs noms qu’il connaît, et s’étonne que tous ces candidats soient laissés dans l’aventure.

Alexia Laroche-Joubert n’a pas manqué de rappeler que Koh-Lanta reste un jeu malgré tout. De ce fait, l’égarement de Teheiura ne fait pas de lui une mauvaise personne. D’ailleurs, l’animateur Denis Brogniart a voulu qu’il reste dans l’émission pour être dans le jury final, ce que la production a accepté. Quelle histoire !