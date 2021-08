Koh Lanta, la Légende : la prochaine diffusion de l’émission à venir fait déjà des scandales !

C’est une révélation qui est assez choquante que l’on a pu apprendre en exclusivité au sujet de l’émission mythique Koh Lanta qui va être prochainement diffusée à nouveau sur TF1, mais en revanche il se trouve que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la production de l’émission allait pouvoir prendre avec la chaîne une telle décision, c’est le moins que l’on puisse dire. On savait en effet par le passé que l’animateur de l’émission, Denis Brogniart, ne mâchait pas ses morts, mais personne ne pensait que la situation allait pouvoir encore empirer de la sorte.

Pourtant, il se trouve que par le passé on a d’ores et déjà pu entendre parler de bien des choses en ce qui concerne l’émission et parfois cela peut même constituer une certain gène de la part des téléspectateurs qui peuvent trouver la situation assez scandaleuse, c’est le moins que l’on puisse dire. On se souvient notamment de certaines révélations qui ont été assez étonnantes dans la dernière saison de l’émission, et certains fans ont même pu penser que la production n’allait pas réussir à pouvoir proposer une toute nouvelle émission de qualité, même si dans la réalité il n’en est rien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off)

En effet, il semblerait bien que la nouvelle émission de Koh Lanta soit bel et bien de retour, et celle-ci va vraiment arriver avec un très gros lot de nouveautés que personne n’est prêt à voir. A l’heure où la crise sanitaire liée au coronavirus a pu fortement impacter l’émission, tout le monde a vraiment hâte de pouvoir voir ce que va pouvoir donner cette émission mythique dans ses conditions exceptionnelles…

Koh Lanta, la légende : un casting de rêve pour une saison exceptionnelle

Il y a tout juste quelques jours déjà, on a pu entendre parler de certaines personnalités qui allaient pouvoir participer au casting mythique de cette émission qui fête ses 20 ans déjà cette année. Malheureusement, le tout premier animateur de cette émission ne pourra pas les jeter, car il est justement décédé il y a de cela quelques mois déjà, laissant Denis Brogniart seul aux commandes pour une durée indéterminée. Néanmoins, on sait que de nos jours l’animateur devrait pouvoir encore continuer la présentation de cette émission, même si on sait très bien que certains candidats comme Claude se sont par le passé déjà amusé à imaginer prendre la place de l’animateur mythique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Actukohlanta.fr 😍😍😍 (@actukohlanta.fr)

Mais cette année, outre le fait que le casting soit vraiment exceptionnel, c’est une autre annonce qui a pu surprendre les plus grands fans de Koh Lanta, et il se trouve que celle-ci devrait faire beaucoup de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, l’émission ne sera pas diffusée comme d’habitude…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaFan (@kohlantafan2021)

Une diffusion de l’émission le mardi et non le vendredi pour Koh Lanta

Si les fans de Koh Lanta sont plutôt habitués à voir leur émission favorite être diffusée un vendredi, ils risquent d’être vraiment très surpris en apprenant que celle-ci sera diffusée le mardi à la place à partir du 24 août prochain.

Il se trouve en effet que la chaîne va voir les choses en grand cette année, comme on a pu le lire dans le Huff Post. Chaque jour de la semaine, la chaîne prévoit ainsi un très gros événement et on devrait pouvoir avoir la chance de revoir des programmes mythiques comme par exemple Danse avec les stars !