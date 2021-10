Koh-Lanta, La Légende : Entre éliminations définitives et trahison, les esprits s’échauffent dans le jeu d’aventure tandis qu’un souvenir remonte à la surface !

Même après plusieurs participations, le jeu d’aventure Koh Lanta demeure éprouvant, aussi bien physiquement que moralement. Dans l’épisode diffusé ce mardi 26 octobre 2021 en soirée, il y a eu des surprises pour les téléspectateurs, et pas toujours de bonnes. Aussi, l’un des candidats à eu une pensée pour le regretté Bertrand-Kamal…

Au jeu du confort…

Isolés sur l’île des bannis, il y a eu un combat entre Coumba et Namadia, au bout duquel, la jeune femme a gagné. C’est donc Namadia qui quitte Koh Lanta, La Légende pour de bon. Le jeu de confort débute pour les aventuriers, et il faut faire du tir à l’arc. Pour ce faire, chaque candidat dispose d’une flèche, et tous doivent tirer. Celui qui parvient à tirer au plus près de la cible, doit briser la flèche de l’un des aventuriers.

Les 2 premiers se sont affrontés en 3 manches et le gagnant pourra passer la nuit dans une petite maison traditionnelle. Cet habitat possède un matelas, ainsi qu’un barbecue fait de bœuf et langouste, accompagné de frites. Avec tout cela, le candidat gagnant à droit à une séance de cinéma agrémentée de pop-corn. Mieux, il pourra passer un coup de fil à ses proches.

La première salve fût gagnée par Jade, qui décida de casser la flèche de Clémence. Gagnant 2 fois, Sam a pu éliminer Alix et Phil. Loïc gagne et casse la flèche de Christelle, tandis qu’HUgo casse celle d’Alexandra. Teheiura gagne ensuite, et choisit de briser la flèche de Jade. Ugo et Loïc sont éliminés par Sam, et Claude brise la flèche de Laurent. Le duel final oppose Sam et Teheiura, et c’est ce dernier qui gagne. Toutefois, il décide de partager sa récompense avec Sam, et tous 2 passent un très bon moment.

Epreuve d’immunité et conseil

Déjà, c’est l’heure de l’épreuve d’immunité, et il est question d’adresse. Pour ce faire, les candidats doivent fabriquer une perche avec 3 tiges et 2 petites cordes. Il leur faut ensuite récupérer à l’aide de la perche, des anneaux se trouvant derrière une palissade. A ce jeu, celui qui perd est éliminé d’office du jeu, et le gagnant bénéficie d’une immunité au conseil.

Le gagnant est Ugo, et c’est Alexandra qui est éliminée du jeu. Loïc se rappelle alors que lors de la précédente édition de Koh Lanta, intitulé Les 4 Terres, c’est à ce niveau que son ami Bertrand-Kamal (décédé d’un cancer) avait été éliminé. Proche d’Alexandra, il déplore qu’elle doive partir également à ce stade. Cependant, la jeune femme rejoint Coumba sur l’île des bannis.

Tous finissent par rejoindre Denis Brogniart au conseil, et personne n’a de collier d’immunité. Cela se joue entre Alix et Clémence, et si la 1ère récolte 5 votes, la 2e récolte 7, et quitte l’aventure. Avant de partir, Clémence transmet son vote noir à Ugo. Finalement, Clémence qui avait laissé son amulette d’immunité à Alix la semaine passée, se sent trahie. En effet, cette dernière n’a pas hésité à voter contre elle.