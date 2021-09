Koh-Lanta, La Légende : Élimination de Karima Najjarine, les internautes ne font preuve d’aucune pitié !

Sur TF1 le mardi 21 septembre 2021, a été diffusé un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. À l’entame de l’épisode, les téléspectateurs ont suivi l’épreuve éliminatoire qui a eu lieu sur l’île des bannis. À la fin de cette dernière, c’est la candidate Karima Najjarine qui a été malheureusement éliminée de la course. Ce résultat interpelle les internautes qui n’ont pas hésité à réagir. Plus de détails dans cet article.

10e saison de Koh-Lanta, La Légende : la seconde chance des éliminés

Désormais, il s’agit du plus grand rendez-vous des fanatiques de Koh-Lanta. Un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende a été diffusé le mardi 21 septembre dernier sur TF1. Dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire du programme, la chaîne a mis la barre assez haute. Cette dernière a fait convoquer tous les meilleurs aventuriers de toutes les saisons réunies. La présente saison regorge par conséquent de beaucoup de rebondissements.

Au départ, les équipes étaient distinctes avec les filles d’un côté et les garçons de l’autre lors des épreuves individuelles. Chaque semaine, deux candidats sont éliminés de l’aventure avant la réunification qui a eu lieu la semaine précédente. Cependant, à l’issue du conseil, il a été décidé une nouveauté. Il a été offert aux aventuriers éliminés une seconde chance. Soit ils rentrent chez eux, soit ils obtiennent une seconde chance sur l’île des bannis.

Par contre, à cet endroit, les candidats sont livrés à eux-mêmes. Le dernier candidat qui aura réussi à tenir sur ladite île aura l’opportunité de réintégrer l’aventure avant la réunification définitive.

Le flambeau de Karima éteint, elle ravale sa fierté

Dans l’épisode diffusé le mardi 21 septembre dernier a eu lieu une importante compétition. Se sont affrontés Karima, Ugo et le dernier éliminé Maxime lors de la célèbre et fastidieuse épreuve des palets. À la fin de cette dernière, c’est malheureusement Karima la militaire qui a perdu l’épreuve et a été éliminée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette élimination a suscité toute une pluie de réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes affirment que Karima et Coumba sont des candidates hautaines. Elles se feraient passer pour des imbattables, mais ne font rien une fois face aux épreuves. D’autres abondent dans le même sens en lui souhaitant un bon débarras et une bonne continuation.

À la lecture des différents commentaires, il faut croire que beaucoup d’internautes n’éprouvent aucun regret au sujet de l’élimination de Karima. Au contraire, c’est un ouf de soulagement et pour eux tel une leçon que la candidate reçoit. Par ailleurs, il y a tout de même une poignée d’internautes qui ne partagent pas le même avis.

Pendant que certains s’esclaffent de l’élimination de Karima, d’autres expriment leur tristesse par contre. Ces derniers ont exprimé leur regret pour l’élimination de la candidate. Pour eux, c’était Maxime qui méritait le plus de partir au lieu de Karima. Certains parmi ces internautes dégoûtés ont écrit qu’ils ne regarderont plus le reste du programme. Ce sont là autant de messages sur Twitter qui font état d’impressions très mitigées.