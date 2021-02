Koh Lanta : les internautes demandent à ce que Lola soit virée, découvrez la surprenante (et drôle) raison !

Vous étiez 5.6 millions de téléspectateurs devant votre écran de télévision vendredi 6 novembre pour découvrir l’épisode spécial binômes de Koh Lanta, un épisode généralement riche en rebondissements.

C’est à cette occasion lors de la saison passée que Teheiura et Charlotte avaient quitté l’aventure, alors qu’ils possédaient chacun un collier d’immunité.

Cette séquence, tout le monde s’en rappelle tant elle avait choqué.

Aucun candidat n’aura aussi mal joué cette année et ce sont finalement Alix et Laurent qui ont quitté l’aventure. Lola et Fabrice ainsi que Alexandra et Loïc ont été les duos les plus en vue puisque le premier a gagné l’épreuve d’immunité et le second l’épreuve de confort.

Les goûts culinaires des aventuriers

Durant L’île des héros, Inès avait choqué les internautes puisqu’elle ne semblait pas reconnaître des fruits lors d’une épreuve de confort. Du moins, elle ne les reconnaissait pas « dans leur forme naturelle« , comme elle l’avait indiqué. Une séquence qui avait indigné (au pire) ou beaucoup fait rire (au mieux) les internautes. Et durant ce nouvel épisode, les aventuriers nous ont offert de nouvelles séquences mémorables, à commencer par Alix et Angélique. Affamées après l’épreuve d’immunité qu’elles n’ont pas remporté, les deux femmes se retrouvent sur le camp. Et alors qu’elles discutent, une sorte de cafard passe près d’elle. Ni une ni deux, Angélique l’attrape et se propose de le manger. Avec Alix, elle le trempe dans l’eau de mer et le fait griller. Les deux femmes finissent par le goûter et semblent tout à fait satisfaites par cette trouvaille qui aurait le goût d’une chips selon la candidate du sud.

Mais si cette découverte culinaire a fait parler (certains internautes ayant ironiquement indiqué qu’elles avaient lancé l’épidémie de la covid-19), c’est le choix de Lola durant l’épreuve d’immunité qui a dégoûté les internautes.

Lola met de la pâte à tartiner… sur une pastèque

L’épreuve d’immunité a été remportée par Fabrice et Lola, les deux anciens nordistes qui se sont retrouvés en binôme. Et la récompense était belle : un immense brunch rien que pour eux. Ils étaient libres de se préparer ce qu’ils voulaient pendant que leurs compagnons d’aventure mangeaient des cafards ou du manioc. Oeufs, jambons, fruits, chocolat… Tout était réuni pour leur remplir l’estomac.

Lola s’est alors confiée à la caméra, en indiquant que la pastèque était son fruit préférée, et qu’elle adorait la pâte à tartiner. Alors pourquoi ne pas faire un combo parfait ? En trempant un bout de pastèque dans la pâte à tartiner, elle a provoqué le choc chez les internautes, et certains ont écrit avec beaucoup d’humour les mot suivants : « J’espère que vous avez viré Lola de l’émission pour son mélange pastèque Nutella » ou encore « Lola a remporté le confort et a dégusté des pastèques… au Nutella… Une immondice !« .

Outre ce moment qui a visiblement marqué, Lola poursuit une belle aventure en remportant une nouvelle épreuve.

Pour rappel, elle possède encore un collier d’immunité. Ne se sentant pas en danger, elle a décidé de ne pas le sortir lors du conseil. Et elle a eu raison !

Deux éliminations la semaine prochaine !

Puisqu’Alix et Laurent ont quitté l’aventure (la jeune femme s’est d’ailleurs confiée sur son aventure et les candidats qu’elle souhaitait voir aller le plus loin possible), ils ne sont désormais plus que huit à prétendre aux 100 000 euros. Et les choses s’accélèrent puisqu’ils ne seront plus que six la semaine prochaine. Dans la bande annonce du prochain épisode, nous apprenons en effet qu’il ne faudra pas arriver dernier lors d’une épreuve puisqu’un candidat sera éliminé sur le champ. Par la suite, il y aura une élimination classique lors du conseil.

Ils ne seront donc plus que six et il ne restera plus qu’une seule élimination en conseil avant la terrible et redoutée épreuve de l’orientation, celle qui décidera les trois aventuriers à s’affronter sur l’épreuve finale, celle des poteaux.