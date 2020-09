Koh Lanta : Inès Loucif participe à La villa des coeurs brisés…mais elle n’est pas célibataire !

Inès Loucif faisait partie du casting de Koh Lanta – L’île des héros. Dire que cette édition est sans doute la plus marquante de ces dernières années serait un euphémisme tant elle a déchaîné les passions. Entre Claude, incroyable de force physique et de détermination, Sam épatant malgré son jeune âge ou encore Régis et ses mauvaises stratégies, les candidats de l’émission ont énormément fait parler d’eux – pour le meilleur et pour le pire.

Et dès les premiers épisodes, Inès Loucif a réussi à inscrire son nom sur toutes les lèvres grâce à…un maillot de bain échancré. Les remarques sur son physique se sont faites si nombreuses sur les réseaux sociaux qu’on s’était demandé à l’époque si la jeune femme n’était pas trop belle pour être prise au sérieux. Ce serait triste, mais il s’agirait d’une terrible vérité tant les femmes sont encore aujourd’hui écrasées par de stupides préjugés.

Inès Loucif : le portrait type de la candidate de télé-réalité ?

Très rapidement, la jeune femme a essuyé de nombreuses critiques. Les internautes lui reprochent de passer des heures sur le camp à bronzer, et de ne pas être performante durant les épreuves collectives ou individuelles. Si elle a réussi à atteindre la finale, c’est grâce à un incroyable coup de chance lors de la très dure épreuve de l’orientation. Et bien qu’elle soit tombée en première des poteaux, Naoil a décidé de la choisir pour la finale. Inès a donc fait l’aventure jusqu’au bout…sans avoir gagné ne serait-ce qu’une seule épreuve individuelle.

Il faut dire que cette année, Claude n’a laissé que des miettes à ses concurrents. Mais les miettes, Naoil a réussi à les manger puisqu’elle a remporté plusieurs épreuves, dont la plus importante : celle des poteaux.

Pour décrédibiliser la jeune femme, les réseaux sociaux n’étaient pas tendres. Les internautes étaient nombreux à affirmer qu’elle avait plus le profil pour passer dans une émission de télé-réalité type Les Anges ou Les Marseillais.

Inès Loucif n’était pas intéressée par la télé-réalité…jusqu’à maintenant

A l’époque, Inès avait réagit aux critiques en disant qu’elle n’était aucunement intéressée par la télé-réalité, elle disait même ne pas regarder ces émissions. Et pourtant, on apprenait cette semaine que la jeune candidate de Koh Lanta avait rejoint le casting de l’émission à succès La villa des coeurs brisés. Elle le sait, elle sera sans doute critiquée pour ce choix. Elle a donc tenu à se défendre : Alors je sais, attention, pas de préjugés, pas d’a priori, je peux vous dire que j’étais comme vous. J’ai rencontré la production, elle est juste topissime ».

Les producteurs ont vraisemblablement trouvé les mots juste pour convaincre la jeune femme de rejoindre l’aventure. Pour rappel, cette émission voit plusieurs candidats célibataires (en principe) arriver avec une « problématique » que Lucie, la coach, tentera de résoudre. Mais la problématique d’Inès ne devrait pas concerner sa vie sentimentale car elle n’est pas célibataire. On vous explique !

Inès Loucif est en couple

C’est Inès elle-même qui a fait cette révélation. Alors qu’on pensait logiquement qu’elle était célibataire et qu’elle tenterait de trouver le grand amour lors du tournage de l’émission (certains avant elle ont réussi, comme Vincent et Rym), son but ne sera aucunement de trouver l’âme soeur.

« Pour moi, il n’y aura pas de dates, pas de trucs de séduction, je m’en tamponne le coquillard parce que je suis prise. Mon chéri me manque énormément, il n’est pas avec moi pour le moment, mais voilà je suis en couple, il n’y a pas besoin d’être célibataire pour faire La Villa des cœurs brisés«

Si elle se rend sur le tournage, c’est pour régler une « vraie problématique de vie« . Elle compte donc sur les bons conseils de Lucie pour tenter d’avancer et de régler ses problèmes. Nous ignorons tout de cette problématique et il faudra donc attendre la diffusion (ou les premières fuites lors du tournage) pour en savoir plus. On a hâte de savoir si la jeune femme au sacré caractère (on se rappelle tous de sa confrontation avec Claude) parviendra à se trouver une place de choix entre les autres candidats de télé-réalité qui connaissent par coeur les codes de ce milieu.