Koh Lanta : deux candidats en couple ? Ils répondent à la question que se posent tant d’internautes !

View this post on Instagram

C’ÉTAIT OUF ! 🔥😍 Déjà une rencontre au ambassadeurs de folie avec @hadjanas ! Elle a très très bien fait son jeu et surtout sur le plan du bluff j’étais persuadé qu’elle allait aussi aller jusqu’a la boule noire .. incroyable mais pas sans frayeurs ! 🙏🏼😂 Et puis le parcours du combattant arrive ! Avec un combat de fou contre mon @dorian_kohlanta impressionnant 🔥 Mais tellement fier d’avoir pu remporter cette épreuve mythique de koh-lanta ! 💥 Et une jolie finale contre @alixkohlanta 🙏🏼 Fin un épisode de rêve ! Et encore même si je me répète mais je m’en fou merci pour toutes vos attentions et tout vos messages.. ! ♥️♥️♥️ #kohlanta !