Koh Lanta : Contrairement aux apparences, Hadja « adore » Alexandra !

Koh Lanta – Les 4 Terres a commencé il y a seulement deux semaines, mais les internautes commencent déjà se faire leur avis sur les candidats. Pour le moment, ils sont nombreux et il est difficile pour eux de sortir du lot – positivement en tout cas. Tout juste pourra-t-on saluer la performance incroyable de Mathieu lors de l’épreuve d’immunité, mais il est encore trop tôt pour dire s’il peut pas prendre la relève de Claude.

En revanche, s’il y en a une dont les internautes se rappellent le nom, c’est Hadja ! La jeune femme a réussi à se mettre une partie des réseaux sociaux à dos mais se justifie aujourd’hui pour tempérer un peu la situation qui, pour rappel, était allée trop loin la saison passée avec des menaces de mort.

Hadja : pourquoi les internautes la critiquent ?

La rupture entre les internautes et Hadja s’est faite très rapidement puisque la jeune candidate s’en est prise (pas directement) dès le premier épisode à sa camarade Alexandra. Elle lui reproche d’être trop faible et ne pas avoir le mental pour faire l’émission. Alexandra était en effet malade, apparaissait très faible, mais a pourtant grandement aidé son équipe lors de l’épreuve d’immunité qu’ils ont remporté.

Tout s’est aggravé lors du deuxième épisode puisque Hadja continuait de critiquer la jeune femme. Pourtant, lors de l’épreuve de confort qui a suivi, celle qui a très lourdement handicapé son équipe, c’est bien Hadja elle-même. Lors de cette épreuve aquatique, la candidate a complètement perdu ses moyens. Résultat, son équipe a passé à nouveau 24 heures sur l’îlot de l’exil.

Les internautes la trouvent donc sacrément culottée de critiquer ainsi Alexandra (même après sa piètre prestation à l’épreuve). Et la suite n’a pas donné raison à Hadja puisque son équipe a remporté l’épreuve d’immunité (à laquelle elle ne participait après avoir tiré la boule noire) en très grande partie grâce à Alexandra, qui s’est imposée en leadeuse, sûre d’elle.

Nous avons donc une candidate certes faible (car malade) sur le camp mais qui montre toutes ses qualités lors des épreuves face à une autre très critique qui n’a pour le moment rien montré de ses capacités. Et forcément, les téléspectateurs n’hésitent pas dire ce qu’ils pensent.

Hadja tempère et explique qu’elle adore Alexandra

Si les images nous laissent entendre que Hadja ne porte pas Alexandra dans son coeur, la réalité est en fait bien différente. Avant toute chose, la participante à Koh Lanta rappelle à juste titre aux spectateurs que l’émission est un jeu ! Elle reconnait par la suite avoir eu un comportement dur envers sa camarade. « C’est vrai que sur les images je suis très dure avec Alexandra… Mais on s’entend très très bien ».

Mieux encore, elle ne manque pas de la complimenter : « Moi, personnellement, c’est une fille que j’adore ! Au début, c’est vrai que c’était un peu tendu entre nous. Mais même dans le jeu, elle me faisait marrer ! Maintenant, c’est une nana que j’adore, elle est formidable. Elle a galéré avec ses filles et tout ça… Elle a une histoire de ouf ! Des fois elle me saoulait parce qu’elle était en PLS. Mais à côté de ça, on l’aidait énormément. Comme elle nous a beaucoup aidés ! On avait peur qu’elle abandonne. Parce que si elle abandonnait, on était dans la merde »

Il faut également rappeler que les candidats manquent de nourriture et de sommeil et qu’ils disent des choses qu’ils n’auraient sans doute pas dites dans la vie de tous les jours. Hadja va devoir cependant montrer rapidement de quoi elle est capable, car les internautes ne lui laisseront aucune chance désormais. Mais on ne doute pas des capacités de la jeune femme, elle qui affiche un mental d’acier ! On l’imagine même facilement aller très loin dans l’aventure, même si nous ignorons si elle est une redoutable stratège ou non à l’heure actuelle. On en saura surement plus dès vendredi prochain, à 21h sur Koh Lanta, comme toutes les semaines.