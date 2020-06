Koh Lanta choc : la finale coûte très cher à la production, Alexia Laroche-Joubert raconte tout et choque les internautes !

Koh Lanta 2020 : une saison exceptionnelle rythmée par le coronavirus et les trahisons !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les téléspectateurs et fans de Koh Lanta auront été servi durant cette saison de Koh Lanta exceptionnelle de l’année 2020. En effet, on a l’habitude de voir souvent des retournements de vestes sur l’île, mais aussi des candidats faire de grandes fulgurances, et d’autres se faire éliminer trop tôt car ils ont peut être fait preuve de bien trop de naïveté ou d’honnêteté.

C’est par exemple le cas de Teheiura qui une nouvelle fois a participé à l’émission mais s’est malheureusement fait éliminé bien trop tôt, sans doute parce que les candidats avaient trop peur de lui ! En effet, il faut dire que le candidat de Koh Lanta qui vient tout juste d’être papa à nouveau avait tout pour réussir dans Koh Lanta, mais sa force lui aura malheureusement joué des tours. Mais la saison de Koh Lanta a également été rythmée par le coronavirus, qui avec sa crise sanitaire est venue tout bouleverser les plans de la production de l’émission qui a dû s’adapter en temps réel !

En effet, le montage des derniers épisodes a été légèrement revu pour qu’il y ait plus d’épisodes de prévus qu’au départ : on a pu voir notamment une semaine du jeu de Koh Lanta où il n’y a pas eu d’élimination, au grand étonnement de certains téléspectateurs qui ne semblaient pas avoir été tenus au courant de la nouvelle. Mais ce soir, on devrait assister au tout dernier épisode de Koh Lanta de cette saison 2020 exceptionnelle, puisqu’il s’agit là de la finale de Koh Lanta ! Mais qui va remporter le trophée ?

Doit-on s’attendre à une victoire de Claude, comme de nombreux internautes le souhaitent ? Ou est-ce Inès ou Naoïl qui va finalement gagner la somme promise de 100 000 euros au grand gagnant de l’émission ? On devrait bientôt avoir la réponse, mais il y a quelques heures à peine, c’est la productrice Alexia Laroche-Joubert qui a pris la parole sur le sujet de la finale de Koh Lanta et qui a réalisé de nouvelles révélations complètement fracassantes à ce sujet !

Koh Lanta 2020 : découvrez le montant exorbitant de la finale de Koh Lanta de ce soir !

On imagine bel et bien qu’une finale de Koh Lanta doit avoir un certain coût pour la production du jeu, d’autant plus que cette année la production doit redoubler d’efforts alors que nous sommes en pleine crise sanitaire du coronavirus. Une crise qui tient à coeur la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert qui a d’ailleurs contracté le virus du COVID19 et qui s’en est bien heureusement sortie d’affaire !

Mais comme elle l’a révelé dans les colonnes du magazine Puremédias il y a tout juste quelques heures, cette finale ne se déroulera pas comme les autres et la production a dû mettre les bouchées doubles pour que tout se passe bien. Elle raconte en effet que la finale a été mûrement réfléchie, d’autant plus que la production a dû garantir à TF1 qu’ils sauront tenir le direct dans ces conditions et avec des conditions sanitaires fermes.

Elle évoque même un surcoût 60 000 euros, une somme importante pour la production ! Car en effet, même s’il n’y aura pas de public dans cette finale de Koh Lanta exceptionnelle, les mesures sanitaires demandent des efforts supplémentaires à la production qui a même dû revoir son plateau avec des espaces de 1,20m pour chaque candidat. En revanche, elle raconte dans son interview que TF1 prendrait à sa charge une partie des coûts liés à cette crise sanitaire, ce qui est donc plutôt rassurant pour la production de l’émission.

Les téléspectateurs n’ont jamais eu aussi hâte de retrouver les candidats de Koh Lanta en direct, alors que la finale devrait se dérouler dans tout juste quelques heures à peine sur TF1.