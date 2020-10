Koh Lanta : Alix fermée et méchante ? Elle s’exprime sur son tempérament qui fait tant parler !

Vendredi 16 octobre 2020, les téléspectateurs et fans de Koh Lanta ont assisté au départ de Hadja, qui s’était pourtant présentée comme une concurrente de taille. On pensait que la jeune femme irait loin dans l’aventure, mais ses coéquipiers en ont décidé autrement. A cause de son tempérament, ils ont en effet pris la décision de l’éliminer lors du premier conseil après la réunification. Celle qui se présentait comme la grande rivale d’Alix laisse la sudiste bien seule, face à d’autres candidates qui, au final, semblent bien plus performantes que Hadja (on pense à Alexandra, ou même Lola, surprenante lors de la dernière épreuve d’immunité).

Alix impressionnante, mais critiquée !

Depuis le premier épisode, Alix s’impose comme la candidate la plus rigoureuse de l’aventure, celle qui est sans doute la meilleure durant les épreuves sportives. Si une aventurière comme Alexandra a beaucoup impressionné les téléspectateurs à plusieurs reprises, Alix a de son côté remporté des épreuves cultes (le parcours du combattant) ou réellement intenses (celle sur le poteau était un grand moment !). Mais son tempérament ne plait pas à certains téléspectateurs, qui lui reprochent notamment de mal parler aux autres candidats. Elle a décidé de répondre à ces critiques à Télé-Loisirs :

« C’est vrai que sur les épreuves je suis très fermée, déterminée. Je me suis dit que ça allait forcément jouer en ma défaveur. Je suis consciente que je parle sèchement aux gens mais je suis à bout, je n’en peux plus. Personne n’arrive à prendre de décision, ça parlait dans tous les sens, ça me tirait le cerveau donc au final j’ai souvent dit ‘on fait ça, ça et ça et basta’. Après oui je suis directive mais si personne ne prenait le lead, ça partait dans tous les sens ».

La jeune femme fait référence à la préparation pour la dernière épreuve de confort collective, durant laquelle les internautes lui ont reproché de mal parler à Alexandra, qui a pourtant prouvé par le passé à quel point elle était douée dès qu’il s’agissait de logique. Comme cette dernière est l’une des grandes favorites des internautes, les propos secs d’Alix ne sont pas passés !

Elle prend beaucoup la confiance quand même Alix, parle mieux à Alexandra stp. #KohLanta pic.twitter.com/sRJDBNMHtk — Rayan (@rayanrac) October 16, 2020

Des émotions décuplées pendant le tournage !

On sait que les aventuriers ne se comportent pas sur l’île comme ils se comportent dans la vie de tous les jours. Si certains comme Loïc semble toujours habité par leur bonne humeur malgré les conditions, le manque de nourriture et de sommeil joue logiquement sur le moral des troupes. Alix justifie ainsi son comportement de cette manière :

« Au final, c’était une consécration pour moi-même de gagner la première épreuve d’immunité individuelle. J’étais très fière de moi donc émotionnellement j’ai explosé. (…) C’est tellement dur Koh-Lanta, les émotions sont décuplées. Ça ne se voit pas mais on dort très mal la nuit, il fait très froid. Quand j’ai revu à la télé l’épreuve des pilotis je me suis dit : « comment as-tu pu infliger autant de douleur à ton corps ».

Alix grande favorite… mais pas pour les téléspectateurs

Il faut être honnête : hommes et femmes confondus, Alix est sans doute la meilleure des aventuriers. Si certains ont déjà fait leurs preuves (Alexandra, Loïc, Dorian…), personne n’a montré une telle régularité jusque là. L’épreuve mythique des poteaux semble lui tendre les bras, mais il lui faudra mener de bonnes stratégies pour ne pas se faire éliminer – bien qu’elle semble toujours très appréciée des autres aventuriers.

D’après les commentaires que nous pouvons voir sur Twitter, le chouchou des internautes reste sans doute Loïc, qui semble encore très en forme, et qui a tenu son rôle d’ambassadeur à la perfection (face à Hadja). Dorian a également de nombreuses qualités, bien qu’il apparaît déjà très fatigué. Quant à Alexandra, si elle est moins en vue, les internautes n’oublient pas à quel point elle était brillante lors des épreuves par le passé. La jeune femme figure toujours parmi les grandes favorites, et ses fans se sont réjouis de l’élimination de Hadja, qui disait d’Alexandra qu’elle était un boulet sans réaliser à quel point elle était douée.