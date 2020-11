Koh Lanta : Alix éliminée, elle se confie sur son aventure et sur ses candidats préférés !

Koh Lanta – Les 4 Terres poursuit sa diffusion et loin semble le temps des quatre équipes distinctes. Avant l’épisode d’hier soir, vendredi 6 novembre, ils étaient encore dix à prétendre aux 100 000 euros. Plus de couleur, plus de région, juste des aventuriers qui luttent pour leur survie en tentant de faire les bonnes alliances. Le dernier épisode était le très attendu épisode des binômes et ce sont Loïc et Alexandra (deux anciens verts) qui ont remporté l’épreuve d’immunité. Au terme d’un épisode rythmé riche en rebondissements (il était difficile de deviner qui allait partir), ce sont finalement Laurent et Alix qui ont quitté l’aventure.

Alix : la candidate qui faisait peur !

Cette année, le casting comprend plusieurs candidats impressionnants, entre les outsiders qui défoncent tout (Alexandra, Lola) et les sportifs au mental d’acier (Alix, Loïc, Dorian), certains sortent clairement du lot. Et depuis le début de l’aventure, Alix peut se vanter d’être l’une des candidates qui inquiètent le plus les autres. Très présente sur le camp où elle donne de sa personne pour faire à manger et entretenir le feu (ce que lui reprochent Angélique et Ava), elle a brillé lors de plusieurs épreuves. Mais depuis son insolation, on la sentait affaiblie. Elle était pourtant toujours considérée comme une redoutable concurrente. En votant contre Laurent, son binôme, les deux autres aventuriers l’ont donc condamné. Mais elle n’est pas dupe, c’est elle qu’ils visaient, comme elle l’a confié à 20 minutes :

« Je pense qu’ils me visaient mais c’était plus facile de se mettre tous d’accord sur son nom plutôt que sur le mien. Ils ont essayé au conseil précédent et ça n’a pas fonctionné. Mon caractère fort faisait très peur aux gens et c’est ce qui ressort de cet épisode. J’étais trop imposante aux yeux des gens et il fallait m’éliminer. Je n’ai pas mis de l’eau dans mon vin parce qu’à cet instant, j’étais en mode survie, ça faisait trente jours que je ne dormais pas et que je ne mangeais pas. Sur le camp, ça parle beaucoup en disant que je fais tout mais en attendant, personne ne vient me dire quoi que ce soit. S’il fallait se bouger au bout de trente jours de survie, il aurait peut-être fallu se réveiller un peu avant. Je n’ai pas fait preuve de dictature, si certains avaient envie de prendre ma place, il aurait fallu la prendre. C’est bien de dire qu’Alix fait tout mais personne d’autre ne fait rien« .

Alix soutient Alexandra et Lola

Cette saison, les femmes sont à l’honneur et remportent tout sur leur passage. Alix est la première à s’en réjouir, elle qui a confié vouloir voir Alexandra et Lola aller le plus loin possible dans l’aventure, puisqu’elles sont les plus méritantes selon elle. Du côté des garçons, c’est Dorian qu’elle espère voir remporter l’aventure. Elle a toujours été proche du garçon et n’a pas hésité à lui donner un collier d’immunité pour le protéger après avoir remporté une épreuve.

La jeune femme se réjouit en tout cas de voir la place que prennent les femmes dans cette aventure : « Dans ce Koh-Lanta, les femmes sont mises à l’honneur et c’est très bien. J’en ai marre qu’on nous mette au second plan, on l’a vu avec le débat qu’il y a eu avec mes poils sous les bras. En 2020, si j’ai envie de me laisser pousser les poils sous les bras, je le fais. C’est dur de se dire qu’il y a encore des diktats contre la femme dans la société. Mais je suis très fière que toutes ces nanas fassent des choses formidables dans ce Koh-Lanta« .

En partant, Alix n’a pas manqué de classe, exprimant surtout sa fierté d’avoir participé à une aventure qui a changé sa vie. Contrairement à Laurent, en colère contre Alexandra, la sportive n’a pas souhaité s’en prendre à ses coéquipiers mais est au contraire partie avec beaucoup d’élégance et de pudeur. On a hâte de découvrir ses retrouvailles avec Hadja, la semaine prochaine (bien qu’elles soient très amies maintenant, leur rivalité était très intéressante sur le tournage).