Cette année, le grand favori du public était l’ancien « héro » Claude, qui avait déjà deux autres Koh-Lanta à son actif. Il a survolé toutes les épreuves et a remporté de nombreux totems. En tout, il a cumulé pas moins de 17 victoires en une seule saison, un record jamais égalé ! Sportif mais aussi un peu stratège, il a réussi à se hisser jusqu’à la finale pour enfin finir sur les poteaux. Il a d’ailleurs gagné la course d’orientation en trouvant son poignard avant tout le monde. Bref, pour les internautes, il était le gagnant incontesté !

Naoil, boxeuse professionnelle, était également appréciée par le public. Elle était respectée car elle n’a jamais fait d’histoire et elle a toujours tout donné sur les épreuves. Naoil faisait partie des filles les plus endurantes et elle gardait toujours le sourire, quoi qu’il arrive. La jeune femme a d’ailleurs réussi à trouver son poignard après des heures d’épreuve. Elle a eu chaud car elle est arrivée troisième ! Elle s’est liée d’amitié avec son équipe jaune, surtout avec Moussa (un ancien héro également) et la jeune Inès.

Inès est la dernière finaliste de Koh-Lanta 2020. C’était l’outsider des derniers survivants et pourtant, elle s’est retrouvée deuxième sur l’épreuve d’orientation en trouvant le poignard par hasard. Elle a su se démarquer et gagner sa place grâce à son fort caractère et aux amitiés qu’elle a noué. Contrairement à certains candidats comme Sam, elle s’est ouverte aux autres et a été sociable. Les aventuriers ont fait l’erreur de la sous-estimer et la belle brune s’est donc retrouvée dans le trio final.

L’épreuve des poteaux (Koh-Lanta) : les internautes sont révoltés

Ca y est, la grande épreuve finale commence. Claude, Inès et Naoil montent chacun sur leurs poteaux. On vous épargne les suspens inutiles : Inès tombe en premier après plus de deux heures d’épreuve ! Les candidats ont donc tous tenus plus de deux heures… une superbe performance. A la tombée d’Inès, les internautes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, ravis que l’aventurière qu’il n’aime pas ne soit plus sur son poteau. Et là, c’est le drame : ils ont vite déchanté lorsque Claude l’a suivie dans sa chute juste après, apparemment déconcentré.

La dernière leçon du roi Claude : « même quand on peut en vouloir à quelqu’un on peut malgré tout rester juste » 👊🏻🔥 #KohLanta2020 #KohLanta pic.twitter.com/C2GpChmF7V — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) June 5, 2020

Les téléspectateurs sont passés du rire aux larmes en une fraction de seconde. C’est donc Naoil qui remporte finalement la terrible épreuve des poteaux qui, comme on l’a vu, peut nous réserver bien des surprises. Les internautes ont alors encore un infime espoir que la boxeuse choisisse au mérite en optant pour Claude.

Mais elle n’a pas choisi cette possibilité et a préféré demander à Inès, son amie de l’aventure, de l’accompagner pour la finale. Et voici comme Claude, le favori du public, a été le dernier membre à rejoindre le jury final… Choqués, les internautes n’en reviennent toujours pas. Ils sont même allés jusqu’à créer une pétition pour redonner le titre de gagnant à Claude. Mais ce n’est malheureusement pas comme cela que ça fonctionne !

Koh-Lanta : Inès et Naoil défendent leur légitimité

Claude rejoint alors en premier le jury final et les anciens aventuriers sont complètement abasourdis par le résultat final. Moussa n’en revient pas, il ne comprend pas que quelqu’un d’aussi fort sur les épreuves soit finalement éliminé. Eric, plus sobre, félicite le parcours sans faille de Claude. Enfin, Jessica n’a pas pu s’empêcher de lâcher un « Oh p*tain ».

Jessica est beaucoup trop belle , vraiment meilleure aventurière de ce Koh Lanta , on l’oublie pas #KohLanta2020 pic.twitter.com/Xu2rITWBh4 — Le Roi Des Serpillières 🥀 (@Tunebiatch) June 5, 2020

Les deux finalistes arrivent donc après, souriantes. Elles doivent désormais faire un discours pour expliquer aux membres du jury final pourquoi elles méritent de gagner chacune de leur côté :

Inès remercie d’abord ses camarades d’avoir supporté son caractère. Ensuite, elle insiste plutôt sur le fait qu’elle est jeune et que les 100 000€ lui permettraient enfin de changer de vie.

Ensuite, elle insiste plutôt sur le fait qu’elle est jeune et que les 100 000€ lui permettraient enfin de changer de vie. Naoil, quant à elle, s’exprime surtout sur sa performance sur Koh-Lanta. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais trahi personne, qu’elle n’a jamais écrasé un seul aventurier et qu’elle a tout donné pour chaque épreuve.

Koh-Lanta : un direct très attendu mais un peu long…

Encore une fois, on vous passe les détails mais cette année, le direct était un peu long. En effet, il y a eu beaucoup de magnétos et de moment de confidences. Denis Brogniart, comme à son habitude, a lancé de belles punchlines, notamment en direction d’Ahmad qui, avouons-le, en a pris pour son grade ce soir.

Après un bon moment, c’est enfin l’heure du dépouillement. Inès et Naoil (qui affiche un beau ventre rond, elle attend un petit garçon pour septembre !) se préparent, toutes les deux très émue. La boxeuse n’a cependant pas pu retenir ses larmes avant le dépouillement.

Qui accouchera en premier, Naoil ou le verdict ? #KohLanta2020 pic.twitter.com/tNmUBgEA8R — julienenDD (@JulienenD) June 5, 2020

Denis commence et tombe sur 2 votes pour Inès et 2 votes pour Naoil. Cette dernière prend alors de l’avance et remporte 4 votes contre 2… et finit par gagner 7 voix contre seulement 2 ! Oui, vous l’aurez compris, la grande gagnante de Koh-Lanta 2020 : l’île des héros n’est autre que la combative Naoil.

Même si la majeure partie des français soutenait Claude, ils sont tout de même contents que ce soit finalement Naoil qui remporte Koh-Lanta. Bravo à la candidate qui a eu un parcours exemplaire ! Pas de mensonge, pas de triche, de belles performances sportives… quoi qu’on en dise, elle le mérite.

En tous cas, l’arrêt de Koh-Lanta va laisser un vide dans nos cœurs… A quand la prochaine saison ?