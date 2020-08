Julien Tanti et Manon Marsault installés à Dubaï : pourquoi ils ont décidé d’avoir chacun leur chambre ?

Dubaï fait rêver les candidats de télé-réalité ! Ils sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par la vie d’expatriés et la plupart d’entre eux sont parents. Ils mettent en avant le fait que la vie y est paisible. Un havre de paix pour élever des enfants qui grandissent en apprenant le français et l’anglais. Jazz et Laurent auront été les précurseurs, suivis par Nabilla et Thomas ou encore Jessica et Thibault. Ils semblent tous être très heureux loin de la France et sont désormais rejoints par Manon Marsault et Julien Tanti qui viennent de faire l’acquisition d’une belle maison.

La famille heureuse sur Instagram

Julien Tanti a posté une photo avec sa femme et leur fils Tiago devant leur nouvelle demeure à Dubaï. Et une chose est sûre, la famille semble plus heureuse que jamais. C’est tout sourire qu’il s’affiche devant une superbe demeure. La famille Tanti est bien installée à Dubaï. Prochaine étape, la famille s’agrandit, ça approche. Bientôt 4 » écrit en légende de la photo le papa, avec des émojis coeurs.

Sur les réseaux sociaux, les deux amoureux ont partagé leur magnifique nouvelle demeure avec les internautes, faites de vitres, de marbre et de bois. Une maison qui n’étonnera personne tant elle est similaire à celle que possèdent par exemple Jessica Thivenin et Thibault Garcia. On découvre les premiers pas de Tiago dans sa nouvelle habitation et le petit garçon semble excité et heureux de découvrir les lieux. On ne le contredira pas tant cette villa nous donne à nous aussi envie.

Manon fait des confidences

De son côté, Manon nous a fait quelques petites confidences concernant l’agencement de la maison et nous apprenons qu’il n’y aura pas une chambre parentale, mais deux ! Ne pensez pas cependant que le couple fait chambre à part, Manon explique la raison derrière ce choix qui peut sembler surprenant :

« On a décidé d’avoir deux chambres. Bon on dort ensemble, c’est mon mari d’amour ! Mais au moins comme ça, s’il y en a un qui est fatigué avec un nourrisson ou avec Tiago. Si un jour Tiago fait un cauchemar (…) Au moins on a nos deux chambres.«

Malgré la grandeur de la maison, il semblerait que le dressing de Manon soit un peu trop petit à son goût. On lui fait confiance pour trouver une solution et parvenir à palier à ce problème : vu la taille de la maison, ce ne sera pas compliqué !

Le couple de retour à la télévision le 31 août !

Les Marseillais vs Le reste du monde ne pouvait pas se passer de son couple emblématique. Le roi des problèmes sera évidemment de retour pour cette cinquième saison qui s’annonce tout bonnement explosive. La première bande-annonce a été dévoilée et nous propose le cocktail habituel fait des disputes, amourettes, épreuves et rebondissements.

On fait confiance à Julien Tanti pour pimenter l’émission avec son fameux carnet des problèmes, petit livre où il écrit tous les évènements marquants qui se sont déroulés (parfois en secret) afin que chacun assume ses actions. Cette saison marquerait notamment la fin de la relation entre Carla et Manon ! En effet, les deux jeunes femmes se seraient violemment disputées lors de la soirée d’anniversaire de Julien Tanti et la femme de ce dernier aurait tout fait pour éliminer la maman de Ruby. Et elle serait parvenue à ses fins puisque Carla aura finalement quitté l’aventure.

W9 s’attend sans doute à battre des records d’audience avec cette nouvelle saison tant attendue ! Les petits plats ont été mis dans les grands avec des retours espérés (Jessica Thivenin et Thibault Garcia), d’autres totalement surprenants (Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda) et des guests stars de choix (chef Norbert, Wejdene) ! De quoi nous prévoir une émission haute en couleurs, complètement dingues, qui sera sans doute suivie par plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. On se donne rendez-vous le 31 août pour suivre ensemble ces nouvelles aventures et découvrir peut-être de nouveaux candidats emblématiques de la télé-réalité.