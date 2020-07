Julien Guirado en couple avec une candidate de télé-réalité ? Une photo choque les fans !

Après sa rupture soudaine avec Marine El Himer, le jeune homme semble prêt à se remettre en couple et il aurait d'ors et déjà choisi celle avec qui il voudrait entamer une nouvelle relation.

Julien Guirado fait parti de ces candidats de télé-réalité qui enchaîne les relations longues avec d’autres candidates. Dès sa première participation (pour Secret Story), il sort avec Anaïs Camizuli. Le jeune homme tombera par la suite sous le charme de Vanessa Lawrens et Martika Caringella notamment, avant de craquer pour Marine El Himer.

Une séparation houleuse entre Julien et Marine

Nous apprenions la séparation entre Marine et Julien il y a quelques mois et les fans sont restés sous le choc. Ils donnaient l’impression d’un couple heureux qui menait sa petite barque tranquillement. Alors que les internautes étaient surpris par cette nouvelle, le frère de Marine et Océane a fait une apparition très remarquée sur la toile puisqu’il a accusé Julien d’avoir été violent envers Marine.

Un témoignage choc qui a été immédiatement partagé en masse. Le frère de Marine parlait de Julien comme d’un homme très violent envers les femmes, impulsif, qui aurait causé beaucoup de torts à sa soeur.

Gauthier explique que du temps de leur relation, personne n’était au courant de cela, bien que la famille de Marine se doutait de quelque chose du fait de son état physique (elle avait perdu du poids) et psychologique (elle était plus irritable, sur la défensive).

Il avait souhaité rendre cette histoire publique pour lever le tabou sur les violences conjugales et faire en sorte que sa soeur ne retombe jamais dans les bras de celui qu’il pense être son bourreau. Celle-ci l’avait finalement remercié par la suite.

Julien Guirado reconnaît ses actes et souhaite évoluer

Julien a mis quelques jours à répondre et n’a pas fait le choix de la négation. Non, le candidat a décidé d’avouer et reconnaître avoir eu un comportement inacceptable. Il choisit de s’excuser publiquement pour avoir eu des gestes déplacés envers ses ex petites-amies.

Il expliquait être habité par de vieux démons qui se sont malheureusement exprimés pendant sa relation avec Marine, mais qu’il souhaitait réellement changer et évoluer, pour être une meilleure personne. Certains étaient heureux d’apprendre qu’il se soignait pour calmer son impulsivité, sans savoir pour autant s’il s’agissait d’une thérapie ou non.

Le candidat semblait en tout cas détruit par sa rupture avec Marine El Himer et mettait en avant sa grande tristesse depuis leur séparation – ce qui n’a pas plu à beaucoup de personnes. Quelques jours plus tard, du fait de la pression médiatique, une photo de lui en fauteuil roulant s’est retrouvée sur les réseaux sociaux. On le disait très affaibli, lui qui était au centre d’un scandale médiatique sans précédent trop lourd à porter.

Julien de nouveau en couple ?

Plusieurs semaines après ces terribles évènements, Marine et Julien semblent aller très bien chacun de leur côté. Celui qui est boycotté de W9 suite aux accusations de violence (on ne le retrouvera pas dans Les Marseillais vs Le reste du monde 5) joue avec les internautes depuis quelques jours concernant sa potentielle nouvelle idylle.

Le jeune homme apparaît en effet très proche de Mélody Perez. La jeune femme s’est fait connaître dans La villa des coeurs brisés en 2015 et La revanche des ex en 2016. En vacances avec notamment son ami Anthony Alcaraz, il s’est filmé en train de parler avec Mélody. Et ses propos sont sans appel :

« Tu es la plus bonne de toutes les bonnes en photo et en vidéo. Si on filmait tout ce qui se passe ici… Mais on va pas tout filmer« .

Une photo avec un émoji coeur

Cela semble assez chaud entre les deux candidats de télé-réalité. Mais Julien et Mélody pourraient-ils être sérieusement en couple ? Cela reste une hypothèse plausible surtout avec la photo qu’il a mis en story par la suite.

Julien a publié une photo de lui et Mélody, au bord de la piscine, qui sirotent un verre de champagne. Jusque là rien de bien anormal. Mais il y a ajouté un émoji coeur. Il n’en fallait pas plus pour faire naître les rumeurs. Alors, vous êtes convaincus par ce nouveau couple made in télé-réalité ?