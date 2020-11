Jessica Thivenin se montre sans filtre ‘infestée de boutons’ : elle ne comprend pas d’où vient le problème

Jessica Thivenin est actuellement à l’antenne dans Les Marseillais vs Le reste du monde, la télé-réalité culte de W9 qui s’offre sa cinquième saison. Celle-ci n’est malheureusement pas à la hauteur des (grosses) attentes des internautes, bien que le succès niveau audience soit au rendez-vous. Les téléspectateurs regrettent que les mêmes participants soient toujours autant mis en avance au détriment des autres (Mélanie Da Cruz n’aura finalement été qu’une figurante de luxe) et que les histoires se répètent (notamment autour du couple impossible Greg Yega / Maeva Ghennam).

Jessica Thivenin déçoit pour son retour à la télévision

La participation de la jeune femme était très attendue. Cela faisait près de deux ans qu’elle n’avait pas participé intégralement à une émission de télé-réalité, du fait de sa grossesse et des premiers pas de Maylone, fragile, qui nécessitait la présence constante de ses parents. Mais désormais, le petit va bien et cela a permis à Jessica et Thibault de prendre du bon temps l’été dernier. Mais le grand retour de Jessica a déçu les internautes à cause de ses griefs envers Carla. Ils accusent la jeune femme d’avoir voulu faire le buzz pour son grand retour à la télévision en orchestrant une confrontation sur une histoire vieille de plus de sept mois.

En s’absentant des écrans de télévision, Jessica n’a rien perdu de son influence et de sa notoriété, bien au contraire. Elle a touché de nombreux internautes avec sa vie privée de jeune maman et se montrait très présente sur les réseaux sociaux. Proche de ses fans, elle suit à la règle les codes de la bonne influenceuse et racontant son quotidien. Elle sait que se montrer toujours parfaite n’est en aucun cas la solution. C’est sans doute pour cela qu’elle a décidé de ne rien cacher de ses problèmes de peau.

Jessica s’affiche au naturel et parle de ses problèmes

Sur Snapchat, c’est donc sans filtre que la mère de Maylone a pris la parole pour montrer aux internautes qu’elle souffrait de plaques sur le visage, notamment au niveau des joues, juste en dessous des yeux. « Je suis au bout de ma vie, ça me gratte les joues. Je ne le fais pas mais j’ai tellement envie de me gratter le visage. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je ne sais plus quoi faire. Enfin si, il faut que j’aille voir un dermatologue mais je me demande s’il va trouver d’où ça vient. Je n’ai jamais eu de problème de plaques ou d’autres trucs. Je vais vous montrer sans filtre, il y a plein de petits boutons qui gratouillent ».

Jessica ne tourne pas autour du pot et indique être « infestée de boutons » et n’hésite pas à décrire plus en détail ses problèmes : « Ça fait un contour, ça s’arrête autour des yeux. Et j’ai des plaques sur les joues. C’est la première fois que j’ai la peau aussi dégueulasse. Ça me prend jusqu’à dans les cheveux. » Finalement, elle annonce avoir pris rendez-vous chez un dermatologue pour tenter de savoir s’il s’agit d’une allergie ou autre. « D’ici là je n’aurais plus de peau parce que j’ai envie de l’arracher » dit-elle, visiblement agacée par ses problèmes.

Le stress à l’origine de ses problèmes?

Les internautes y sont allés de leur théorie, certains lui disant que c’est depuis Halloween qu’elle souffre de la sorte ou qu’il faut qu’elle revoie son alimentation. De notre côté, on sait que le stress favorise ce genre de problèmes de peau et nous savons également qu’elle est actuellement en froid avec Julien Tanti et Manon Marsault. On espère pour elle que ce n’est pas cette situation qui la tracasse au point que son corps réagisse de la sorte. La famille des Marseillais semble en tout cas de plus en plus fragile, au point où on se demande si l’émission pourra se poursuivre avec les mêmes candidats à l’avenir.