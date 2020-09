Jessica Thivenin dévoile le résultat de son opération du postérieur : les fans sont vraiment déçus !

Jessica Thivenin fête en cette rentrée 2020 son grand retour à la télévision. Suite à une grossesse compliquée – la jeune femme a dû rester alitée plusieurs semaines – elle et son mari Thibault ont préféré s’éloigner du milieu de la télé-réalité pour accompagner au mieux les premiers pas de leur fils Maylone dans leur vie.

Mais après près de deux ans d’absence, la voilà désormais fièrement de retour. Si elle est toujours très appréciée par les internautes (elle affiche 5,7 millions de followers sur Instagram, un très beau chiffre qui montre sa grande notoriété), son arrivée dans l’émission a déçu.

Les fans l’accusent de vouloir absolument faire le buzz pour marquer le coup.

Jessica Thivenin et la chirurgie esthétique : elle assume tout !

La Jessica Thivenin des Marseillais vs Le reste du monde 5 n’a pas grand chose à voir avec celle que nous avons découvert il y a plusieurs années, alors qu’elle était en couple avec Julien Tanti. Et pour cause, complexée, la jeune femme a décidé d’avoir le corps qu’elle désirait en ayant recours au bistouri. Elle a alors sauté le pas, et s’est par exemple fait refaire la poitrine et le menton. Elle n’a jamais hésité à en parler et expliquait même sur le plateau de Touche pas à mon poste qu’elle avait « tout retapé » en parlant de son physique.

Un franc-parler et une honnêteté qui font son succès. Et elle ne déroge pas à la règle cette année puisqu’elle a annoncé à ses fans avoir envie de se faire refaire les fesses, à l’image de ses amies Maeva Ghennam et Milla Jasmine. Mais hors de question pour elle d’avoir un fessier aussi imposant. Elle souhaite simplement avoir un postérieur plus rebondi, elle qui complexe en se voyant dans l’émission actuellement diffusée sur W9.

Jessica Thivenin dévoile le résultat

Lorsqu’elle a annoncé avoir pris cette décision, elle s’est confiée en toute honnêteté, expliquant n’avoir que faire des critiques : « Toute la nuit j’arrivais pas à dormir (…) Ça fait quelques mois que ça me turlupine. Quand j’ai accouché il y a bientôt un an, je suis allé voir le chirurgien esthétique car je comptais prendre ma graisse pour me l’injecter dans mes fesses toutes plates. Là je me vois à la télé, dans mon short blanc, je me suis traumatisé. Je ne m’aime pas. Le problème c’est que, j’ai fait du sport, car je n’avais pas le droit d’être opéré (il faut attendre neuf mois). J’ai fait du sport, je suis très contente d’avoir récupéré une taille, mon ventre me convient. Mais j’ai beau faire du sport, mes fesses ne poussent pas, elles sont dans la continuité de mon dos« .

Jessica n’aura bientôt plus à complexer puisqu’elle s’est enfin faite opérer. Elle ne peut pas s’assoir pendant 45 jours après cette opération, ce qui va sans doute compliquer son quotidien, surtout avec un enfant si jeune. Aujourd’hui, elle dévoile en tout cas le résultat, et les internautes semblent déçus, eux qui ne voient aucun changement.

Un résultat qui n’est pas définitif

Les fans de Jessica n’hésitent pas à la complimenter et la défendent face aux critiques, en expliquant que chacun est libre de faire ce qu’il souhaite de son corps (c’est vrai). Mais certains n’hésitent pas à dire qu’ils pensent qu’elle a jeter son argent par les fenêtres tant ils ne notent aucune différence entre son postérieur avant et après l’opération.

Mais cela fait uniquement quelques petits jours que la star des Marseillais a subi cette nouvelle opération (très douloureuse d’après ses dires) et le résultat n’est donc évidemment pas définitif. Il faut laisser le temps au corps de s’habituer et de se remettre et il faudra que Jessica attende plusieurs semaines avant de pouvoir découvrir ses nouvelles fesses. Le chirurgien a semble-t-il écouté les demandes de Jessica Thivenin, et son fessier ne ressemblera pas à celui de Maeva. Le résultat semble être très naturel, comme toutes les autres opérations que la jeune femme a subi. Elle est généralement complimentée pour sa chirurgie, elle qui ne semble pas tomber dans les excès. En espérant qu’elle sera satisfaite de cette nouvelle opération.