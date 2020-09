Jessica Thivenin ne pourra plus s’asseoir pendant plus de 40 jours, découvrez les raisons !

La maman de Maylone n’est pas du genre à cacher quoique ce soit à ses fans. Bien au contraire. Elle se confie sur son physique et les changements qu’elle a fait ou qu’elle souhaite faire. Et son grand retour à la télévision ne l’a pas aidé, malheureusement, à se sentir mieux dans sa peau. C’est même tout l’inverse. Après avoir dévoilé qu’elle regrettait son augmentation mammaire, Jessica Thivenin s’est confiée sur ses fesses, qu’elle souhaite modifier. Les conséquences seront toutefois importantes.

Jessica Thivenin déconseille ses fans de trop augmenter la taille de leur poitrine

Lorsqu’elle a décidé de se faire refaire la poitrine il y a quelques années – et alors qu’elle devenait une candidate emblématique de la télé-réalité – Jessica Thivenin n’avait sans doute aucun projet de maternité. Elle n’avait donc pas pensé aux possibles conséquences qu’aurait la grossesse sur sa poitrine. Et aujourd’hui, elle le regrette et donne des conseils à ses fans :

« Quand ils ont dégonflé après l’accouchement, ça m’a fait des vergetures. J’en ai plein et mes seins sont moins bien qu’avant, avait-elle confié sur les réseaux sociaux. Si vous êtes vraiment complexées, faites l’opération dont vous avez envie mais ne faites pas de gros seins. Parce que si vous faites XXL comme moi, c’est une bêtise et ce sera plus compliqué pour la suite. »

Les complexes de Jessica viennent-ils de la télé-réalité ?

La participation de Jessica Thivenin a des émissions de télé-réalité lui a apporté l’argent, la notoriété, le succès et même l’amour – elle a rencontré Thibault Garcia à la télévision. Mais la médaille a un revers. C’est en se voyant à la télévision que la jeune femme a commencé à développer un certain nombre de complexes physiques. Elle s’est confiée à ce sujet dans son livre, mais également sur le plateau de Touche pas à mon poste, où elle a parlé sans détour de la chirurgie esthétique. « J’ai tout retapé » disait-elle en rigolant alors qu’elle parlait de son physique.

Mais elle avait également expliqué que c’est en se voyant dans un petit écran qu’elle avait décidé de changer son physique en passant par la case chirurgie, notamment en ce qui concerne son menton. En se voyant dans une émission, la jeune femme a déploré son absence de menton, comme elle l’expliquait. Et avant de se voir dans Les Marseillais, la jeune femme n’avait pas eu l’occasion de se voir de profil. C’est aussi simple que cela.

Une nouvelle opération en vue pour Jessica

Jessica Thivenin a pris une grande décision, celle d’augmenter le volume de ses fesses. Afin d’avoir le derrière dont elle rêve, la maman de Maylone aura recours à un lipofilling, une technique chirurgicale bien connue des candidates de télé-réalité qui consiste en une injection de graisse, et également la pose de prothèses en silicone.

« Ça ne va pas être des grosses prothèses, c’est juste pour gagner un peu de volume. J’ai les fesses plates, j’ai fait du sport pendant des mois et ça a un poussé un petit peu. Mais j’ai mangé un peu de tout cet été en France, je n’ai pas fait de sport et c’est reparti ».

Sachez pour ceux qui sont tentés d’imiter la jeune femme qu’elle ne pourra plus s’asseoir après son opération pendant 45 jours. De quoi compliquer le quotidien d’une jeune maman. « Ce sera un peu la galère […] mais après ce sera comme toutes les opérations, ça fera partie de moi donc il n’y a rien qui dérange. »

La jeune femme assume et n’est pas du genre à maquiller la vérité, comme Milla Jasmine qui n’avait pas assumé ses opérations et expliquaient qu’elle avait le corps qu’elle avait à cause des pizzas. Et c’est sans doute pour cela que les fans adorent Jessica Thivenin. Bien que sa présence dans Les Marseillais vs Le reste du monde n’a pas convaincu les internautes (pour le moment, en tout cas), la femme de Thibault Garcia reste l’une des candidates plus emblématiques de la télé-réalité.