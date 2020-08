Jessica Thivenin malade, elle répond aux rumeurs de grossesse

Jessica Thivenin signe son grand retour télévisuel à la rentrée sur W9 avec Les Marseillais vs Le reste du monde. La jeune femme participe à sa première aventure dans son intégralité depuis qu’elle est tombée enceinte de son mari Thibault Garcia. Les deux amoureux avaient brièvement participé au tournage des Marseillais aux Caraïbes puisque la production avait proposé de faire une courte escale à Dubaï, ville où réside le couple.

Ce fut l’occasion pour les candidats de revoir leurs amis et surtout de rencontrer le petit Maylone, âgé alors de seulement quelques semaines. Mais que les fans se rassurent, Jessica est enfin de retour. A moins que cela ne soit de courte durée ? Rassurez-vous, la jeune femme a tenu à prendre la parole sur son état de santé sur les réseaux sociaux et a directement expliqué qu’elle n’était pas enceinte.

Jessica Thivenin trop fatiguée pour faire du sport

C’est depuis son lit, et visiblement fatiguée, que la jeune femme confie qu’elle ne se sent pas suffisamment en forme pour aller faire du sport, elle qui explique avoir perdu toute motivation. Si Jessica Thivenin affiche un corps longiligne, elle n’est pourtant pas amatrice de sport. En effet, elle explique qu’elle sait que c’est important pour la santé (c’est d’ailleurs pour cela qu’elle en pratique), mais en revanche, elle n’a jamais envie d’en faire et considère ça souvent comme une perte de temps.

Elle dit ne pas comprendre les personnes qui ne peuvent pas rater une séance de sport, elle qui s’en passe volontiers. Elle pourrait poser la question à son mari Thibault, lui dont le physique musclé atteste d’une rigueur sportive depuis des années.

Jessica Thivenin malade, elle ignore ce qu’elle a

Sur Snapchat, la jeune maman a ensuite parlé de comment elle se sentait, elle qui apparaissait fatiguée sur les réseaux sociaux. Et les nouvelles ne sont pas des plus rassurantes :

« Ça fait deux jours que j’ai mal ici. Je ne sais pas ce qu’il y a sur ce côté là, le côté droit. Si c’est un rein ou si c’est le foie, mais j’ai mal. Après je crois que je ne bois pas assez. Je me sens hyper fatiguée. C’est à dire qu’en fait j’ai l’impression qu’un moustique m’a piquée et que je peux dormir tout le temps. Tout le temps, genre n’importe quand je peux m’endormir. Je suis fatiguée tout le temps, je comprends pas je sais pas, j’ai jamais été aussi fatiguée ».

Il n’en faudrait pas plus pour lancer des rumeurs de grossesse. Quand une femme tombe enceinte, cela peut en effet jouer sur son état de santé. Jessica Thivenin a décidé d’anéantir les rumeurs avant même qu’elles ne commencent à se lancer avec un très simple (mais efficace) « je ne suis pas enceinte ». Au moins, c’est clair.

Une première grossesse surprise

Le doute reste cependant néanmoins de mise tant elle avait surpris son monde en annonçant sa grossesse. Alors qu’au même moment les grossesses de Nabilla et Carla Moreau étaient déjà connues de tous avant les annonces officielles, celle de Jessica Thivenin a réellement surpris les internautes.

Elle confiait d’ailleurs que le secret avait été très lourd à porter et que très peu de personnes étaient au courant. C’est au bout de trois mois qu’elle a décidé d’annoncer la nouvelle aux internautes sur Instagram.

Officiellement, la jeune femme ne va donc pas suivre les pas d’une Manon Marsault qui est enceinte de son deuxième enfant, quelques années après avoir accouché de Tiago. Jessica a vécu une première grossesse loin d’être facile, elle qui a eu peur pour la vie de son enfant à plusieurs reprises et qui a dû rester alitée plusieurs semaines pour s’assurer de son bon développement.

On ne serait donc pas surpris d’apprendre qu’elle n’a pas envie de retenter l’expérience actuellement, elle qui souhaite sans doute d’abord profiter de son petit Maylone, lui qui a connu des premiers jours compliqués mais qui semble aujourd’hui plus en forme que jamais. En espérant que ça dure et que la petite famille soit toujours aussi heureuse !