Jessica Thivenin et Océane El Himer inspérables ? On en sait plus sur la relation en les 2 sublimes jeunes femmes ! !

La nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde marque le grand retour de Jessica Thivenin à la télé-réalité. Après son bref passage dans Les Marseillais aux Caraïbes, la jeune femme est de retour sur W9 et semble avoir passé la totalité du tournage aux côtés de ses camarades de jeu.

En effet, d’après les premières rumeurs, il semblerait qu’elle n’ait pas été éliminée une seule fois par les marseillais et qu’elle sera donc présente du premier au dernier épisode. Une bonne nouvelle pour ses fans qui attendaient avec impatience son grand retour télévisuel, elle qui avait fait une pause après avoir donné naissance à son petit Maylone.

Jessica Thivenin : un retour surprise qui fait plaisir aux fans

Elle avait répondu plusieurs fois aux questions des internautes. En toute honnêteté, elle expliquait que son bébé passait avant tout et que, si elle ne mettait pas un terme à sa carrière télévisuelle, cela n’était en aucun cas la priorité actuellement.

Il faut dire que la jeune femme a passé quelques mois difficiles, entre une grossesse particulièrement ardue (elle a dû rester alitée plusieurs semaines pour le bien-être de son enfant) et les problèmes de santé de Maylone (il a été opéré directement après l’accouchement).

Mais aujourd’hui, tout va bien pour l’adorable bébé et la jolie famille qu’elle forme avec son mari Thibault Garcia semble épanouie et heureuse. C’était donc l’occasion rêvée pour elle de revenir à la télévision, et elle a décidé de faire la surprise à ses fans, mais également à ses camarades qui ont tous été très heureux de voir enfin la candidate emblématique revenir.

Le retour d’Océane après les Marseillais

Ceux qui ont vu la dernière saison des Marseillais savent que la candidate qui a fait le plus de buzz est sans doute Océane El Himer. Petit rappel des faits. Alors qu’elle se rapproche de Paga au début de l’aventure, elle ne parvient plus à cacher que c’est Benjamin Samat qui l’attire. Mais le jeune homme partage sa vie avec Alix (absente au début du programme) depuis plus d’un an.

Pourtant, elle tente de se rapprocher de lui et Benjamin ne ferme pas les portes, engageant alors un jeu de séduction qui abouti à un baiser qu’il regrette aussitôt. La suite, tout le monde la connait : Alix débarque dans l’aventure, apprend la terrible vérité et établi un record d’audience pour W9 !

Depuis, Alix et Benjamin sont séparés, mais ce n’est pas pour autant que le jeune homme s’est mis en couple avec Océane. Aujourd’hui, la jeune femme est de retour (avec sa soeur Marine) dans Les Marseillais vs Le reste du monde et on compte sur elle pour faire le buzz!

Marine en couple avec Benji, Océane proche de Jessica !

C’est la grosse rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui a choqué les internautes : Benjamin serait en couple avec la soeur jumelle d’Océane, Marine, fraîchement séparée de Julien Guirado (qui a eu un comportement violent avec elle).

Cette information est évidemment à prendre avec des pincettes et il faudra attendre la diffusion de l’émission le 7 septembre prochain pour savoir si tout cela est vrai. Mais cela n’a en tout cas pas séparé Marine et Océane qui se sont affichées complices sur les réseaux sociaux, au même moment où la rumeur faisait rage.

De son côté, Océane semble s’être rapprochée de Jessica et Thibault. En effet, les candidats (qui ne se connaissaient pas avant le tournage) se suivent désormais sur les réseaux sociaux, signe qu’ils se sont visiblement bien entendus. Pour rappel, Alix n’a jamais réussi à pleinement s’intégrer dans le groupe des marseillais. Elle ne s’entendait d’ailleurs pas bien avec Jessica Thivenin.

On imagine donc que cette dernière n’est pas attristée à l’idée que Benji ne partage plus sa vie avec elle, bien qu’elle expliquait qu’elle était cependant heureuse pour lui s’il se sentait bien dans son couple. On a en tout cas hâte de découvrir tout ça et voir si une belle amitié est née entre Océane et Jessica. Cela pourrait permettre à la jeune femme de refaire son image fragilisée par la dernière saison des Marseillais.