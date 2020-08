Jessica Thivenin en manque des anciens marseillais ? Elle répond cash

Les Marseillais s’est imposé en quelques années comme une télé-réalité référence. Lancée à une époque où NRJ 12 était sans conteste possible la chaîne leader en matière de télé-réalité, l’émission s’est peu à peu faite une place de choix, allant jusqu’à rattraper les audiences des Anges et les dépasser.

Aujourd’hui, c’est W9 qui règne en maître avec un bon nombre de programmes à succès. Jugez plutôt : Les Marseillais donc, mais aussi Les Marseillais vs Le reste du monde, Les Princes et les Princesses de l’Amour, Moundir et les apprentis aventuriers… Des émissions qui connaissent toutes un véritable succès d’audience !

W9 a révélé de nombreux candidats au grand public

Parmi les influenceurs des réseaux sociaux les plus actifs, beaucoup sont issus de W9. La chaîne peut se vanter de parfaitement réussir ses castings et d’intégrer dans ses aventures des candidats hauts en couleur, au caractère généralement bien trempé. Surtout, la chaîne a construit une famille, celle des Marseillais, dans laquelle évolue un groupe d’amis extrêmement soudés.

Et Jessica sera enfin de retour dès le 31 août dans Les Marseillais vs Le reste du monde. La maman de Maylone retrouve ses amis après s’être détournée des tournages le temps de sa grossesse (compliquée) et de son accouchement. Elle souhaitait passer du temps avec son fils et la télé-réalité n’était donc pas la priorité.

Mais les fans ont appris avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle retrouvait le milieu qui l’a fait connaître et ils attendent donc tous avec impatience de revoir la jeune femme.

Jessica en manque de Stéphanie

La jeune maman assure donc actuellement la promotion de l’émission et multiplie les interviews. Aujourd’hui, nous vous parlons d’un entretien qu’elle a accordé à Télé Star. Le journaliste lui demande si certains candidats qui ne font plus de télé-réalité actuellement manquent à la jeune femme, puisqu’on sait que des liens forts peuvent se créer pendant les tournages. Et Jessica Thivenin ne tourne pas autour du pot :

« A part Stéphanie, personne. J’ai toujours Julien, c’est mon binôme. J’étais très contente de le retrouver. Mais quant à ceux qui sont partis, non, il n’y en a pas qui me manquent« . Stéphanie était en effet la meilleure amie de Jessica dans l’aventure. Et lorsqu’elle celle-ci avait annoncé qu’elle souhaitait arrêter la télé-réalité, Jessica s’était effondrée.

Beaucoup de rumeurs ont par la suite circuler autour des deux jeunes femmes, certaines annonçant qu’elles ne se parlaient plus ou pire qu’elles étaient fâchées. Mais cette interview remet les pendules à l’heure. Tout va bien entre les deux amies et Jessica n’a pas hésité à dire haut et fort qu’elle lui manque beaucoup.

Jessica annonce une saison riche en clashs et rebondissements

Le retour de Jessica Thivenin ne s’est vraisemblablement pas fait en douceur. Elle a retrouvé l’ambiance type de la télé-réalité, faite de clashs, disputes, amourettes, arrivées et départs inattendues. La jeune femme s’était confiée sur les réseaux sociaux en promettant une saison explosive.

Cette participation lui aura en tout cas permis de se rapprocher de deux candidates : les jumelles El Himer, Marine et Océane. La maman de Maylone confie avoir eu un vrai coup de coeur pour les deux participantes, qui se sont respectivement mises en couple pendant le tournage avec Benjamin Samat et Paga.

De son côté, Jessica a pu compter sur la présence de son époux, Thibault Garcia, qui l’a rejoint quelques jours seulement après qu’elle ait intégré l’aventure. Les fans sont très heureux de revoir ce couple emblématique très apprécié. Jessica est en effet la candidate la plus célèbre du programme et son absence faisait cruellement défaut aux marseillais. La revoir dans une aventure nous donne donc évidemment encore plus envie de découvrir ces épisodes.

Il faudra s’armer encore un peu de patience. Mais dès le 31 août, vous saurez tout des disputes entre Greg et Maeva, des rapprochements amoureux, des trahisons, des fins d’amitié. La bande annonce met l’accent sur la bagarre et il semblerait qu’on puisse en effet résumer la saison ainsi. Rende-vous dans quelques jours, donc.