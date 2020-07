Jessica Thivenin dans Les Marseillais vs le reste du monde : comment gère-t-elle l’absence de Maylone ?

Les candidates de télé-réalité grandissent, sont heureuses en couple et sont de plus en plus nombreuses à donner la vie. Nabilla, Carla, Jazz, Coralie, Mélanie et Jessica font parties de ces personnalités connues grâce à la télé-réalité qui ont vu leur vie changer par la grossesse et l’accouchement.

Mais cela pose donc une question cruciale pour elle : vont-elles ou non poursuivre les tournages alors qu’elles sont désormais mères ? De la même manière que de nombreuses mamans retournent au travail une fois leur congé de maternité passé, certaines décident également de reprendre les tournages. Quant à Jessica, la situation était un peu flou pour les fans.

Jessica Thivenin : des premiers pas comme maman compliqués

La grossesse de Jessica Thivenin n’a pas été une sinécure. La jeune femme a partagé son quotidien, teinté de larmes, elle qui devait rester alitée pendant de longues semaines pour le bien-être de son enfant. Malheureusement, ses premiers pas comme maman n’ont pas été des plus reposants, son fils ayant dû être opéré directement après sa naissance.

Les premières semaines ont été marquées par quelques frayeurs, Maylone ayant des difficultés à avaler et faisant quelques crises qui ont mis le couple dans tous leurs états. Mais les semaines passent et le petit homme semble très heureux avec sa famille et en très bonne santé.

Un retour très attendu dans Les Marseillais

Si la nouvelle saison des Marseillais était sous-titrée « Aux Caraïbes« , les candidats se sont d’abord envolés à Dubaï pour voir leurs amis et découvrir le petit bébé. C’était sans doute la seule manière pour Jessica et Thibault d’apparaître à nouveau dans Les Marseillais : que la production vienne directement chez eux pour qu’ils ne soient pas séparés de leur fils.

Les candidats étaient en tout cas ravis de se retrouver à Dubaï, ville où vit le couple, et de rencontrer pour la première fois le beau bébé.

Mais les fans de Jessica Thivenin n’ont pas été totalement rassasié, sa présence à l’écran étant finalement très courte. On se demandait quand la jeune femme ferait à nouveau une saison complète.

Elle s’était confiée plusieurs fois à ce sujet sur ses réseaux sociaux, expliquant qu’elle mettait pour le moment sa carrière télévisuelle en pause pour s’occuper de Maylone. Elle ne se voyait pas faire comme Carla et Manon qui ont pris l’avion avec leur bébé peu de temps après l’accouchement.

Un retour inattendu dans Les Marseillais vs Le reste du monde

La patience des fans va cependant être récompensée puisque, contre toute attente, elle participe aux Marseillais vs Le reste du monde. En direct depuis la villa, elle a pris la parole sur Snapchat.

« Il y en a plein qui m’ont dit « oui tu nous a pas dit que tu partais, pourquoi tu nous mentais sur snapchat ? ». Oui c’est vrai que mon chéri se connectait sur mon compte Snapchat et faisait des vidéos de la maison car je voulais absolument pas qu’on sache que je parte en tournage. Je voulais brouiller les pistes, pas par rapport aux gens, mais pour faire la surprise à mes fratés. Ils se doutaient pas trop, mais ça a été un peu compliqué. Donc là je suis très contente« .

On imagine la joie des amis de Jessica pour qui la venue de la jeune femme a dû être une belle surprise.

Jessica Thivenin se confie sur Maylone

Si la candidate est heureuse de retrouver ses amis, cela a cependant été difficile pour elle de laisser derrière son fils. Elle s’explique : « Ça a été très dur de laisser Maylone, je me suis mise à pleurer, ça a été très dur. Mais j’avais envie de revivre une aventure. Comme vous savez, mon fils est avec mon mari, ma famille aussi, sachant qu’ils ne sont pas trop loin de moi, ça me rassure aussi« .

Si Jessica ne veut pas spoiler l’aventure, elle confie cependant à ses fans qu’il se passe déjà plein de choses et qu’elle a déjà été au coeur de certaines disputes. On a hâte de découvrir les images tant ce teasing nous met l’eau à la bouche.