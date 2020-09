Jessica Thivenin blessée par les critiques sur son physique ? Elle met les choses au clair !

Beaucoup de sites ou internautes l’ont fait, mais l’évolution physique de la très grande majorité de candidates de télé-réalité est impressionnante. Elles sont nombreuses à être passées par la case chirurgie esthétique, et elles sont tout aussi nombreuses à assumer publiquement ces opérations. Certaines, comme Maeva Ghennam, annoncent même à leur fans les opérations qu’elles prévoient de faire.

Jessica Thivenin de son côté a toujours ouvertement parlé de sa chirurgie et des différentes opérations qu’elle a subi ces dernières années. Alors qu’elle fête son grand retour à la télévision dans Les Marseillais vs Le reste du monde 5, elle reçoit certaines critiques concernant son physique. Mais rien qui touche la jeune femme qui s’assume et s’aime telle qu’elle est aujourd’hui.

Jessica Thivenin n’est pas blessée par les critiques

En s’éloignant pendant près de deux ans des émissions de télé-réalité, Jessica Thivenin était relativement épargnée par les critiques concernant son physique. Il faut dire que les réseaux sociaux peuvent être sans pitié. Pour autant, forte de son expérience à la télévision, la maman de Maylone s’est construite une carapace suffisamment solide pour supporter ces critiques sans être blessée par celles-ci :

« Je me trouve mieux. Je me sens plus belle à l’heure d’aujourd’hui qu’avant. J’ai les moyens de le faire. J’ai l’argent pour pouvoir me permettre de me rendre plus belle et me sentir mieux dans mon corps, donc je le fais. Donc que vous soyez contents ou pas, ça ne change pas ma vie ! Sachez que ça ne me blesse pas. Voilà ! Ça c’était pour répondre à ceux qui ont bien insisté et qui ont marqué des commentaires. Je m’en fous ! Je me languis de faire mes fesses ! »

Une nouvelle opération à venir pour Jessica

Si Jessica termine son élocution par cette référence à ses fesses, c’est qu’elle prévoit à l’avenir une nouvelle opération de chirurgie. En se voyant dans Les Marseillais vs Le reste du monde, elle a énormément complexé à cause de ses fesses, qu’elle trouve plate. Elle a donc décidé d’avoir recours à une opération de chirurgie esthétique qui vise à insérer de la graisse dans les fesses, ainsi que du silicone. Elle ne sera pas la première à subir cette opération puisque Milla Jasmine, contrairement à ce qu’elle disait, y a eu recours dans le passé.

Si Jessica s’accepte aujourd’hui avec sa chirurgie, on ne peut cependant pas occulter le fait que la télévision l’a sans doute poussé à franchir le pas. Elle le dit elle-même, c’est en se voyant dans des émissions que des complexes sont nés. Le problème – et tout le monde le sait – c’est qu’il y a toujours de nouveaux complexes qui verront le jour. On espère donc que la jeune femme n’abusera pas trop d’opérations, elle qui est parvenue jusqu’à présent à conserver un physique harmonieux – elle est considérée comme l’une des plus belles candidates de télé-réalité.

Un retour en demi teinte à la télévision ?

Le grand retour de Jessica dans les Marseillais était en tout cas attendu avec impatience. La jeune femme avait fait une courte apparition dans Les Marseillais aux caraïbes. Mais cette apparition trop courte n’avait en aucun cas rassasié les internautes. Ils étaient donc heureux d’apprendre qu’elle participerait en totalité aux Marseillais vs Le reste du monde.

Mais son retour a quelque peu déçu les internautes, persuadés qu’elle cherche trop à créer le buzz, notamment en se servant d’une vieille histoire avec Carla Moreau qu’elle a décidé de remettre sur le tapis devant les caméras.

Mais Jessica Thivenin peut cependant se rassurer puisque l’émission vient tout juste de commencer. Et si son arrivée a déçu, il est fort probable que les internautes apprécient par la suite le comportement de la jeune maman. Après tout, ce n’est pas pour rien qu’elle reste l’une des candidates les plus emblématiques de la télévision française. Vous pouvez la retrouver chaque soir dans l’émission culte de W9, avec l’épisode inédit diffusé à partir de 19h50. Et sachez qu’après l’arrivée de Mélanie Da Cruz, c’est Ricardo et Nehuda qui font leur grande entrée dans l’aventure.