Jessica Thivenin à nouveau inquiète pour Maylone : son bébé ne va pas bien !

Les candidats de télé-réalité grandissent et certains sont en couple depuis bien des années. C’est donc très logiquement qu’ils deviennent pour certains parents. Julien et Manon sont par exemples les heureux père et mère de Tiago et Angelina, tandis que Nabilla a mis au monde Milann, un beau bébé qu’elle a eu avec Thomas (le prénom est une référence à la ville italienne dans laquelle ils se retrouvaient en cachette au moment où ils n’avaient pas le droit de se voir). Du côté des Marseillais, Carla Moreau est devenue maman d’une petite Ruby, quasiment au même moment où Jessica et Thibault accueillaient Maylone.

Voir cette publication sur Instagram Merci la vie 🍀🙏🏻 Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 27 Oct. 2020 à 10 :37 PDT

Une grossesse très difficile pour Jessica Thivenin

En bonne influenceuse qu’elle est, Jessica tenait au courant chaque jour les internautes au sujet de sa grossesse. Et malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour la candidate emblématique des Marseillais. Les médecins lui ont ordonné de rester alitée plusieurs semaines pour le bien-être de son bébé. Elle aura ainsi vécu depuis son lit pendant des jours et des jours, en espérant que son petit serait en bonne santé une fois qu’elle aurait accouché.

Elle a finalement mis au monde à Dubaï Maylone, et ce dernier aura été opéré directement après l’accouchement. Un moment particulièrement difficile pour la jeune femme que toutes les mamans comprendront. Surtout, étant donné qu’elle accouche dans un pays étranger, le moment était d’autant plus difficile que les médecins ne parlaient pas sa langue et qu’elle ne parvenait pas à suivre leurs conversations. Fort heureusement, après plusieurs jours d’hospitalisation, les deux parents ont pu rentrer chez eux, cette fois-ci avec leur enfant.

Des premiers pas difficile pour Maylone, un bébé fragile

Les ennuis ne sont pas arrêtés là pour les deux parents puisque Maylone souffrait de certains problèmes de santé plus ou moins sérieux. En larmes, elle s’était exprimée sur les réseaux sociaux en expliquant avoir fait un massage cardiaque à son fils sur la banquette d’un taxi puisqu’il ne respirait plus. Elle a sauvé son enfant, elle qui avait été formée aux gestes de premiers secours. Une réaction viscérale, celle d’une maman prête à tout pour sauver son enfant, qui avait énormément touché les internautes. Les deux parent avaient reçu le soutien de nombreux candidats de télé-réalité.

Lors de sa participation aux Marseillais vs Le reste du monde (sa première émission depuis son accouchement), Jessica a pleuré en pensant à son fils, elle qui se séparait de lui pour la première fois. En partant, Mélanie Da Cruz, également maman, avait salué le courage de Jessica et avait souhaité lui rappeler qu’elle était une bonne maman. Un discours qui a fait chaud au coeur à la jeune femme, qui n’a pas pu retenir ses larmes.

Voir cette publication sur Instagram Aujourd’hui c’était resto et shopping en famille 🥰😍 Une publication partagée par Jessica Garcia (@jessicathivenin) le 16 Oct. 2020 à 8 :44 PDT

Jessica inquiète pour Maylone, elle pense à l’emmener à l’hôpital

» Mon bébé, le pauvre. Il est tout mou et il a les yeux qui sont tout tristes. Mon cœur, on va aller chez le docteur là ! (…) Il a un petit programme pendant 3 jours (…) on espère que ça va s’arranger. Et si ça ne s’arrange pas, on ira à l’hôpital« . C’est ainsi que Jessica a pris la parole sur Snapchat. Et on peut comprendre la maman après les épreuves qu’elle a passé. Elle doit très certainement être souvent très inquiète, dès que son enfant présente un comportement inhabituel (mais qui peut être tout à fait normal).

En s’éloignant des plateaux de tournage, Jessica a en tout cas énormément gagné en notoriété et popularité. Malgré une absence de deux ans, les internautes ne l’ont pas oublié et ont suivi son quotidien sur les réseaux sociaux avec intérêt. Et si finalement c’était ça la solution pour être appréciée ? Car c’est armée d’un capital sympathie colossal que la jeune femme a rejoint l’aventure des Marseillais vs Le reste du monde. Et malheureusement, les internautes ont été déçus par son comportement, notamment envers Carla qui a été de son côté très appréciée et complimentée par les internautes.