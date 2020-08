Jazz et Laurent (JLC Family) portent plainte contre Nabilla et Thomas Vergara !

Nabilla et Jazz n’ont jamais réussi à s’entendre et cela fait de nombreuses années que les deux stars se livrent une guerre sans merci. Tous les coups sont permis et il arrive bien souvent que la femme de Thomas lance des piques à son ennemie sur les réseaux sociaux.

Il y a plusieurs semaines, la maman de Milann a attaqué Jazz à propos de ses nounous. En effet, selon elle, la chérie de Laurent ne respecterait pas la vie privée de ses employés. Très souvent, les abonnés de Jazz peuvent voir les nounous sur Snapchat sans même leur demander leur autorisation.

Jazz n’avait pas hésité à répondre au tacle de Nabilla et avait confié qu’elle se montrait respectueuse avec tous les employés de sa maison. Les deux stars de télé-réalité n’arrivent pas à rester plusieurs jours sans se clasher et un nouveau scandale fait surface.

Nabilla à l’origine d’un gros scandale ?

Au début de l’été, Jazz et Laurent se sont retrouvés au cœur d’une polémique. En effet, le Snapchatteur Nabil El Moudni avait enquêté sur le couple et avait découvert que ces derniers louaient leur villa à Dubaï. Ainsi, ils auraient menti sur l’achat de leur immense demeure et ne seraient pas aussi riches qu’ils le prétendent.

Nabilla avait sauté sur l’occasion pour traiter Jazz et Laurent de « mythos » mais l’affaire pourrait bien se retourner contre elle. En effet, la femme de Thomas Vergara serait à l’origine de cette rumeur et aurait même envoyé de faux documents à Nabil El Moudni pour nuire à sa plus grande ennemie.

Nabil El Moudni a fait de nouvelles révélations et le Snapchatteur avoue s’être fait avoir concernant les documents de Jazz et de Laurent sur l’achat de leur maison. Il pensait avoir de vrais documents d’une agence immobilière qui prouvaient que la JLC Family louait la demeure. Pourtant, c’est Nabilla qui aurait tout orchestré et aurait construit de fausses preuves.

« Nabilla avait pris contact avec elle et elle me l’a envoyé pour faire dire que Jazz était locataire« , a t-il dit tout en parlant de l’agent immobilière.

Face à cette supercherie, Jazz et Laurent auraient décidé de porter plainte contre Nabilla et Thomas Vergara. Néanmoins, pour le moment, les célébrités n’ont pas réagi et mieux vaut prendre toutes ces informations à la légère.

Jazz aussi en froid avec Jessica Thivenin

Dans le monde de la télé-réalité, il y a de grosses tensions et Jazz n’a pas la langue dans la poche. En effet, il y a quelques jours, elle a attaqué Nabilla mais aussi Jessica Thivenin. La star et Laurent ont été les premiers à se faire appeler la « Family » grâce à leur émission, JLC Family.

Néanmoins, la femme de Laurent a remarqué que Nabilla et Jessica Thivenin utilisent très souvent le mot « Family« pour mettre en avant leurs proches. Ainsi, elle ne supporte pas cela et elle trouve que les deux stars manquent cruellement de personnalité.

« Depuis que nous, on a créé la JLC Family, donc ça fait 3 ans, tout le monde s’appelle ‘family’. Faut arrêter, c’est un peu ridicule je trouve » a t-elle dit. En tout cas, Jazz ne compte pas enterrer la hache de guerre avec Nabilla et les festivités sont à nouveau ouvertes !