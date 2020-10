Jazz Correia : Sa fille fait une mauvaise blague à cause de son père et reçoit une claque en plein visage par sa mère ! les fans sont outrés !

En quelques années, Jazz est passée de banale candidate de télé-réalité à influenceuse reconnue, forte de plusieurs millions de followers. Il est loin le temps de la fameuse « pause caca », phrase désormais culte qu’elle avait crié à Andréane dans la huitième saison des Anges, la plus polémique. Depuis, Jazz aura participé à La villa des coeurs brisés, et aura finalement rencontré Laurent, qui deviendra son mari et le père de ses deux enfants, Chelsea et Cayden. En déménageant à Dubaï après un traumatisant cambriolage qui aurait pu mal finir, les deux amoureux ont créé leur empire, et sont les stars de leur propre télé-réalité, la JLC Family.

Sisika pousse Chelsea a frappé sa maman

S’ils vivent désormais à Dubaï, les deux amoureux rentrent souvent en France pour voir leurs proches. Ils étaient récemment au mariage de Liam, l’occasion pour eux de rester quelques jours dans leur pays d’origine. Ils s’y trouvent actuellement avec Sisika, un ami de la famille, bien connu des fans de la JLC Family. Le jeune homme avait provoqué le bad buzz il y a quelques semaines en offrant un requin à Jazz et Laurent. Face à la polémique, Jazz avait pris la parole, en expliquant qu’elle allait évidemment donner l’animal à un vétérinaire car elle jugeait qu’il n’avait pas sa place dans un aquarium.

Mais aujourd’hui, Sisika est à l’origine d’une autre polémique. Sur Snapchat, il apparaît mort de rire. Pourquoi ? Alors que tout le monde se prélassent au bord de la piscine, Jazz dort. Et Sisika pousse sa fille Chelsea à aller embêter sa maman. D’abord, elle lui donne une fessée, mais Sisika lui dit d’aller directement lui donner une claque pour la réveiller. La jeune fille s’exécute, et grand mal lui prend !

Jazz réveillée, elle frappe Chelsea par surprise

Jazz se fait donc frapper au visage par sa fille alors qu’elle dort. Nous ne voyons pas sa réaction puisqu’elle est dos à la caméra du téléphone de Sisika, qui filme la scène. En revanche, nous voyons qu’elle frappe sur la joue sa fille en retour. S’agit-il d’une réaction de surprise ou d’énervement ? Difficile à dire. Mais Jazz ne réagit pas après avoir donné une gifle à sa fille, qui se retrouve bien embêtée d’avoir été punie par sa mère alors qu’elle écoutait les conseils de Sisika. Celui-ci apparaît en tout cas toujours hilare et ne semble aucunement choqué par les images qu’il a par la suite dévoilé sur ses réseaux. De leurs côtés, les internautes ont évidemment fait savoir leur colère.

#jazztvshow #JLCfamily Quel bande de cons! Jazz qui redonne la gifle a Chelsea🤬. Pauvre petite! pic.twitter.com/fLCEb9duAy — melindavan (@melindavanhuis) September 29, 2020

« On tape pas les enfants, surtout au visage. Mais quel débile de dire à la petite de frapper sa mère. Jazz aurait dû expliquer à Chelsea, on voit bien que la petite croyait faire un truc drôle et qu’elle ne comprend pas la gifle en retour. » s’indigne un internaute, qui fait un bon résumé de la scène que nous avons vu. Plus que le comportement de Jazz, c’est celui de Sisika qui est pointé du doigt : « La question sur la fessée est propre à chacun. Et c’est un débat sensible. Dans ce contexte là, oui, ce n’est pas acceptable. Mais je reste plus choquée par un adulte qui incite une enfant à aller taper et qui rit de ça et du résultat qui en découle. »

Les polémiques avec les enfants de Jazz et Laurent s’enchaînent

Les deux amoureux doivent être tristement habitués à être jugés sur leur manière d’élever leurs enfants. Lorsque pour son premier anniversaire Cayden a reçu en cadeau un montre Rolex, les internautes se sont indignés. Il s’était alors justifié sur les réseaux, en évoquant le fait qu’il s’agissait d’un investissement. Plus récemment, c’est la tenue et le maquillage de Chelsea qui avaient choqué les internautes, eux qui considèrent qu’elle est encore trop jeune pour se retrouver sur Instagram dans une tenue qui n’est pas de son âge. Bref, les semaines passent, et les polémiques s’enchaînent. Et pourtant, le couple vit toujours la vie qu’il aime vivre, et semble être imperméable aux critiques qu’il reçoit. Tant mieux pour eux !