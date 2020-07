Jazz accusée d’être malpolie et hautaine par une internaute : elle répond !

Une internaute a fait le buzz en publiant une vidéo où elle explique que Jazz a refusé de faire une photo avec sa petite cousine. Elle lui reproche de faire semblant d’être proche de ses fans pour faire des placements de produits.

La vidéo a été partagée en masse sur les réseaux sociaux, affichant le beau score de plusieurs centaines de milliers de vues. La polémique a pris tant d’ampleur que Jazz elle-même a décidé de réagir, niant avoir eu un tel comportement. Alors qui dit vrai et qui dit faux ? On vous laisse en juger.

Jazz sous le feu des critiques et des jalousies

Depuis que la jeune femme est partie vivre à Dubaï avec Laurent, ils reçoivent au quotidien un lot de critiques sur les réseaux sociaux. Les internautes les accusent de mettre en avant leur richesse et leur mode de vie très luxueux. Les deux amoureux vivent en effet très confortablement, et font fructifier leur patrimoine financier grâce à plusieurs projets. Comme tous les influenceurs, ils comptent également notamment sur les placements de produits, eux qui en proposent plusieurs chaque semaine à leurs fans.

Jazz nous l’a prouvé à plusieurs reprises, elle n’a pas la langue dans sa poche et n’hésite pas à répondre à ceux qui la critiquent. Et le refrain est généralement le même : elle met en avant le fait qu’elle fait ce qu’elle souhaite et qu’elle a tout à fait le droit d’être fière de la vie qui est la sienne.

Elle semble en effet très heureuse à Dubaï aux côtés de son mari, et de leurs deux beaux enfants : Chelsea et Cayden. Ensemble, ils forment la JLC Family, et sont les vedettes de leur propre télé-réalité, au concept proche de celui de L’Incroyable Famille Kardashian Outre-Atlantique.

Une internaute s’en prend à Jazz sur les réseaux sociaux

La vidéo fait le buzz sur Instagram. Une jeune femme explique qu’elle a croisé la JLC Family en pleine promenade. Accompagnée de sa petite cousine, elle aurait demandé une photo avec Jazz, mais celle-ci aurait tout simplement refusé.

Elle s’explique en ces termes : « On va vers eux : « non, on fait pas des photo ». Mais t’es comme nous, j’aime pas ces actions. Tu fais la star mais t’es comme nous. Pour nous vendre ces vieilles claquettes à 70 euros sur Ali Express elle est là « la famille, les amis, je vous aime, je vous kiffe » mais quand elle nous voit en vrai, on existe plus. Un regard, elle nous l’a pas adressé. Rien. Ils sont comme nous, c’est juste qu’ils ont plus d’argent, c’est tout. Mais il y a plus riche qu’eux, et ça il faut pas l’oublier« .

La jeune internaute prend cela à la rigolade mais a néanmoins tenu à dénoncer le comportement de Jazz, en mettant en avant le fait qu’elle se dit proche de ses fans uniquement pour leur vendre des produits. La réponse de la principale intéressée ne s’est pas faite attendre.

Jazz dit faire des photos avec tous ses fans

La polémique n’a pas échappé à la maman de Chelsea et Cayden. Elle a donc décidé de nier en bloc ce que dit la jeune internaute, disant même qu’elle ne l’a pas vu et qu’elle n’a donc jamais refusé directement de faire une photo avec elle :

« Je vois des folies sur les réseaux, c’est archi drôle. Il y a même un meuf qui a fait une vidéo pour dire qu’on a pas fait de photo avec elle (…) Figurez-vous que je fais des photos avec grave du monde et tous les jours. Et je le fais de bon coeur. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais apparement, cette personne s’est embrouillée avec un vigile. Moi je n’ai même pas cala, parce que j’étais au téléphone (…) Enfin bref, on s’en fout

Jazz espère de cette manière enterrer la polémique qui la concerne. A vous de voir si la jeune candidate dit la vérité ou non, en tout cas, elle a très vite pris les devants. Il ne faut pas oublier qu’elle reste habituée de ce genre de situation et qu’elle sait parfaitement bien comment les gérer.