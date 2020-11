Inès Moucif (Koh Lanta) veut montrer qui elle est vraiment dans La villa des coeurs brisés

Inès Loucif était l’une des aventurières de la saison de Koh Lanta sous-titrée L’île des héros. Vous savez, celle qui a été massivement suivie pendant le premier confinement. Si peu de gens ont pris au sérieux cette infirmière toulousaine dans les premiers épisodes, elle a pourtant mené tranquillement sa barque, sans jamais être inquiétée pendant les conseils grâce à de bonnes alliances. Si elle n’a en effet jamais rien gagné et qu’elle n’était certainement pas la meilleure candidate, elle s’est pourtant retrouvée sur les poteaux et aura même été choisi par Naoil (la grande gagnante) pour être sa rivale lors de la cérémonie de votes (au grand damn de Claude, le favoris du public).

Inès très critiquée, pas un bon profil pour Koh Lanta ?

Très rapidement, les internautes ont reproché à Inès un profil trop télé-réalité. Ils la voyaient déjà dans Les Anges ou Les Marseillais. Certaines de ses phrases sont effectivement devenues cultes et n’auraient pas été dépaysées dans l’un de ces programmes de TNT. On se souvient notamment lorsqu’elle ne reconnaissait pas des fruits dans « leur forme naturelle« , comme elle disait. A l’époque, elle recevait beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, elle qui appartenait selon les internautes à « la team bronzette » (comprenez ces participants qui ne gagnent rien et ne sont pas actifs sur le camp mais qui sont toujours là).

On se demandait même si Inès n’était pas finalement trop jolie (selon les internautes) pour participer à Koh Lanta. Car c’est grâce à / à cause de son physique que Inès s’est rapidement faite repérée par les internautes. Et cela n’est pas prêt de changer. Cette année, une candidate comme Alexandra, impressionnante sur les épreuves (elle en a remporté 12 sur 22 depuis le début de la compétition, dont deux personnelles) se désole des commentaires sexistes qu’elle reçoit. « Heureusement que je ne participe à Miss France » avait-elle écrit sur Instagram, comme pour montrer la bêtise de ces commentaires. Koh Lanta est loin d’être un concours de beauté.

Inès bientôt dans une télé-réalité

A l’époque de la diffusion de Koh Lanta, Inès Loucif expliquait qu’elle n’allait pas dans le sens des internautes et qu’elle ne comptait pas participer à une émission de télé-réalité. Elle a finalement changé son fusil d’épaule puisqu’on la retrouvera bientôt dans La Villa des coeurs brisés. Elle a profité de cette occasion pour montrer sa vraie personnalité. En effet, elle considère que les téléspectateurs n’ont pas pu voir qui elle était réellement dans l’émission de survie de TF1 : « Koh-Lanta n’a montré que l’aspect impulsif et colérique de ma personnalité, que je déteste”.

Elle est donc heureuse de pouvoir montrer comme elle, et n’a pas manqué d’exprimer son ressenti dans les colonnes de Télé Star : “Enfant, j’ai connu des relations très conflictuelles avec ma famille, qui ont encore des répercussions aujourd’hui. Dans La Villa, les téléspectateurs découvriront qui je suis vraiment”. Quant aux critiques qu’elle reçoit quant à cette participation, elles lui glissent dessus : “J’ai tout de suite été catégorisée. Mais je n’ai jamais dit que je ne ferais pas ce genre d’émissions, j’ai dit que je ne ferais pas n’importe quoi. Les critiques ne me touchent plus. Elles m’ont endurcie : je fais ce que je veux”.

Ses fans de leurs côtés seront sans doute heureux car la jeune femme ne compte pas s’arrêter là. Elle devait, aux côtés de son amoureux, participer à La Bataille des couples mais a dû malheureusement annuler sa venue. Pour autant, elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle ne se dit pas « fermée à d’autres émissions« . De notre côté, on a hâte de la découvrir aux côtés de Lucie, la love coach en charge d’aider les candidats de La villa des coeurs brisés à reprendre confiance en eux et ouvrir leur coeur. Pour rappel, Inès n’est pas la première candidate de Koh Lanta à se tourner vers la télé-réalité puisque Frédérique (Les Anges) ou encore Wafa (Friends Trip) ont tracé le chemin.