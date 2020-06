Inès (Koh-Lanta), vidéo : elle revient sur son aventure et se fait insulter sur Twitter ! Les propos sont choquants…

A quelques heures de la finale de Koh-Lanta, les internautes s’activent sur les réseaux sociaux. Entre leurs pronostics et les bribes de vidéo que leur partage la page officielle de Koh-Lanta, il y a de quoi se poser des questions.

Demain soir aura lieu la grande finale de Koh-Lanta : l'île des Héros ! 🔥

Ils ne sont plus que trois en compétition, qui l'emportera ? 😱

Trois candidats sont encore dans les « starting blocks » :

Claude, qui a remporté l’épreuve de la course d’orientation. Tout le monde est derrière lui et ont surnommé l’émission « Claude-Lanta ». C’est sa 3 ème participation à Koh-Lanta et il a toujours terminé sur les poteaux. Il a déjà gagné l’épreuve, il peut recommencer sans souci.

Inès, qui a terminé deuxième en trouvant le poignard par hasard ! Elle est très critiquée sur les réseaux sociaux mais n'en demeure pas moins finaliste de Koh-Lanta. Jeune, menue et combattive, elle peut créer la surprise sur les poteaux.

Naoil, qui s’est qualifiée de justesse sur la course d’orientation pour le plus grand bonheur des internautes. Elle a brillé sur plusieurs épreuves sportives et est très appréciée en raison de sa bonne humeur. C’est une battante qui a l’habitude des challenges et elle peut donc gagner l’épreuve des poteaux.

A l’occasion de la grande finale de Koh-Lanta, Inès a donné une interview postée sur le compte Twitter officiel de l’émission télévisée. La jeune femme explique qu’elle ne s’attendait pas du tout à être en finale, surtout vu le niveau des autres candidats, et elle avoue avoir voulu arrêter à de nombreuses reprises.

Inès a répondu à vos questions avant la finale de ce soir, regardez ! 👇

On lui demande ensuite si elle a des conseils à donner aux futurs aventuriers de Koh-Lanta (qui arriveront en 2021 !). A cette question, Inès répond qu’il ne faut jamais rien lâcher et ne pas abandonner car c’est une aventure hors norme qui ne se présente qu’une fois dans une vie.

Elle continue en disant que l’épreuve qu’elle rêvait de faire était les poteaux car c’était vraiment la consécration de son aventure. Une chance pour elle car elle est en finale ! Cependant, la jeune femme avoue que l’orientation est une épreuve « horrible » et on peut le comprendre…

Suite à la publication de cette vidéo, les internautes se sont empressés de réagir sur Twitter. Sans grande surprise, la plupart des commentaires sont négatifs. Insultes, moqueries… Inès en prend pour son grade !

Nous vous avons fait une sélection de quelques uns de ces commentaires :

« Elle a fait ce qu’elle avait a faire pour atteindre la finale. Malheureusement pour elle ca change pas le fait qu’elle n’est pas du tout méritante vu qu’elle n’a quasiment rien foutu dans les épreuves » peut-on d’abord lire. C’est l’un des commentaires les plus « soft ».

« Reste naturelle. La t’es superficielle comme meuf. En + t’étais bidon sur KL. Du moins ce qu’on en a vu. Jspr vraiment que Claude a gagné les poteaux. » avance un autre twittos. La traiterait-il de « superficielle » uniquement parce qu’elle est maquillée et bien habillée ?

« Ca serait une honte pour l’émission que cette fille gagne » déclare un autre internaute.

Comme vous pouvez le constater, Inès n’est pas vraiment la candidate préférée des téléspectateurs. Heureusement pour elle, elle a des fans sur le réseau social Instagram. Ils commentent régulièrement ses photos en disant qu’ils espèrent qu’elle va gagner. Grâce à eux, elle reste positive et se sent tout de même soutenue.

Koh-Lanta : être le meilleur sportivement ne suffit pas pour gagner

En tous cas, sa victoire pourrait peut être décevoir la majeure partie du public mais cela prouverait également que le côté sportif n’est pas suffisant pour gagner Koh-Lanta. On l’a d’ailleurs remarqué avec les éliminations très controversées du jeune Sam, très à l’aise dans les épreuves, et du « héro » Teheiura. Bien que très forts sur les épreuves et sportifs, leur manque de stratégie et d’alliance les ont défavorisés.

Teheiura a été bien trop gentil et naïf tandis que Sam n’a pas accordé assez d’importance aux relations humaines. Koh-Lanta est une aventure humaine où il est important de nouer des relations ! Les stratégies doivent être de la partie mais sans en faire trop, pas comme Régis qui s’est justement fait évincer de la compétition à cause de ses stratégies trop poussées.

Alors oui, Inès n’était pas la meilleure dans les épreuves et elle n’avait pas l’air d’être très active sur le camp, ce qui peut fortement agacer. Mais il faut noter qu’elle a réussi à se faire des amis comme Naoil et Moussa et qu’elle a fait en sorte de ne jamais être éliminée. Il faut également avouer qu’elle a eu un peu de chance sur l’épreuve d’orientation. Cela lui a valu d’être en finale, quoi que les internautes en disent.

En tous cas, on a hâte d’être ce soir pour voir la finale de Koh-Lanta.