🔴 [DIRECT] Finale Koh Lanta avec Naoil, Claude et Inès : grosse déception, un candidat absent !

Ce soir, c'est la grande finale de Koh-Lanta. Claude, Inès et Naoil vont s'affronter sur la mythique épreuve des poteaux. Qui va remporter Koh-Lanta et les 100 000€ ? Verdict ce soir sur Barbanews lors de notre direct spécial Koh-Lanta !

19h32 : c’est donc une grosse déception pour cette finale de Koh Lanta puisque l’un des candidats ne sera pas présent lors du direct. C’est à nouveau le virus qui est en cause comme peut le révéler la productrice à PureMédias. Benoît est en Martinique, son retour serait alors très complexe à cause de la quarantaine de 14 jours qui est imposée. Il aurait donc pu se rendre sur le plateau de TF1, mais pour retrouver son domicile, la situation aurait clairement été complexe. La visioconférence sera à nouveau à l’honneur et cela permettra au candidat d’interagir avec les autres et les téléspectateurs pourront le découvrir.

Après 32 jours d’aventure, il ne reste plus que trois candidats qui vont s’affronter sur la mythique épreuve des poteaux. Claude, Inès et Naoil sont donc les trois grands finalistes de Koh-Lanta 2020 : l’île des héros ! Les téléspectateurs sont alors présents devant leur petit écran et même sur le Web pour glaner les dernières informations susceptibles de combler toutes les attentions. Au vu du sondage réalisé par notre site, c’est forcément Claude qui peut remporter la grande finale de Koh Lanta 2020.

Finale de Koh-Lanta : Claude et Naoil, les grands favoris du public

Les téléspectateurs sont plus qu’impatients de retrouver leur émission favorite animée par Denis Brogniart sur TF1. La plupart d’entre eux sont derrière Claude. Grand favori de cette saison, Claude a remporté pas moins de 17 victoires, un record absolu sur Koh-Lanta ! Il a gagné l’épreuve d’immunité lui permettant de se qualifier pour l’orientation. Ensuite, il a également remporté la course d’orientation et il a terminé premier en trouvant son poignard bien avant les autres.

L’aventurier a déjà deux autres Koh-Lanta à son actif où il s’était déjà retrouvé en finale. Jamais deux sans trois comme il dit ! En tous cas, il a toutes les chances pour gagner l’épreuve des poteaux. En effet, le jeune papa a déjà disputé l’épreuve deux fois (et il l’a remportée), il sait donc comme ça se passe. Il a en plus un mental d’acier et une endurance à toute épreuve.

Sa plus grande concurrente sur cette épreuve semble être Naoil. La jeune femme est une boxeuse professionnelle et est donc très tenace. Sportive, elle s’est illustrée par de belles performances physiques tout au long de l’aventure. Naoil est également très appréciée par l’ensemble de ses camarades en raison de son sourire à toute épreuve et de sa joie de vivre. Ayant perdu sa boussole sur l’épreuve d’orientation, elle a tout de même réussi à trouver le poignard avant Moussa. Elle a clairement des chances de remporter les poteaux car elle n’a jamais rien lâché depuis le début.

La belle Inès Loucif peut créer la surprise pour ce Koh Lanta 2020

Enfin, il y a Inès, considérée comme l’outsider de cette finale. Pourtant, la jeune femme peut créer la surprise. Vivement critiquée sur les réseaux sociaux, elle s’illustre par son fort caractère. Elle n’hésite pas à dire quand quelque chose la dérange.

Malgré tout ce qu’on peut dire sur elle, l’infirmière a tenu jusqu’au bout de ces 32 jours d’aventure. Intelligente, elle a su se démarquer en créant des amitiés avec les bons aventuriers. Elle est également fine et possède un fort mental : elle peut donc tenir longtemps sur les poteaux.

Koh-Lanta : Claude a-t-il une chance de gagner ?

Le meilleur scénario pour les téléspectateurs serait une victoire de Claude sur les poteaux. Cependant, ils ne se méprennent pas : ils savent que leur candidat chouchou a une nouvelle fois peu de chance de remporter Koh-Lanta. En ce sens, ils aimeraient que Claude choisisse Inès et non Naoil pour aller en finale car Naoil est très appréciée par tous les aventuriers. Inès est moins aimée et considérée comme moins sportive, Claude aurait plus de chance face à elle.

Si c’est l’une des filles qui remportent les poteaux, les fans de Koh-Lanta sont persuadés qu’elles se choisiront entre elles, évinçant ainsi Claude de la compétition. Scénario insupportable pour eux qui veulent voir l’aventurier gagner les poteaux.

Koh-Lanta : retrouvez-nous en direct, dès ce soir !

Alors qui gagnera la terrible épreuve des poteaux ? Qui choisira qui ? Qui va finalement gagner Koh-Lanta ? Suivez le direct Koh-Lanta de Barbanews dès ce soir !Â

En attendant l’heureux dénouement, nous vous proposons forcément un sondage sur notre compte Twitter officiel et les atouts d’Inès Loucif ont également été partagés. Si les données partagées par les téléspectateurs sont réelles, il y a de grandes chances pour que Claude remporte la grande finale de Koh Lanta pour 2020 et Inès Loucif s’offrirait la seconde place. De ce fait, cela pourrait alors annoncer un gain des poteaux pour la jeune femme. Toutefois, ce ne sont pas les fans de l’émission qui décident si telle ou telle personne sera en mesure de remporter ce jeu d’aventure.

Ce sont essentiellement les anciens membres de Koh Lanta qui sont aux commandes du vote et cette émission a réellement habitué tous les fans à des revirements de situations. Par conséquent, Naoil pourrait forcément remporter l’aventure alors que notre sondage l’annonce à la troisième place.