Depuis le nouveau confinement les audiences télé sont folles ! Les chiffres de Koh Lanta sont incroyables !

Au mois de mars 2020, le gouvernement d’Emmanuel Macron a pris une décision historique en décidant de confiner l’intégralité des français suite à l’arrivée sur le territoire de la covid-19, un nouveau coronavirus venu de Chine qui a déjà tué près de 40 000 personnes en France. L’économie s’est logiquement effondrée, et les français se sont tournés vers la télévision pour passer le temps. A cette époque, Koh Lanta est devenue l’émission phare du confinement, celle grâce à laquelle les internautes pouvaient voyager par procuration. Le succès a été incroyable, et cette saison intitulée L’île des héros a déchaîné les passions, notamment grâce à la présence de l’impressionnant Claude. L’édition suivante avait donc la lourde tâche de passer juste après.

Une nouvelle saison très attendue

TF1 savait pertinemment que la nouvelle saison de Koh Lanta serait attendue au tournant, surtout après l’éclatante réussite de L’île des héros. Sans doute conscient même avant la diffusion que cette édition était remarquable (riche en rebondissements, candidats forts et stratèges, surprises…), les petits plats ont été mis dans les grands pour préparer la nouvelle saison, intitulée Les 4 Terres. Quatre équipes ont donc été lancées (chacune représentant une région française) avant une première réunification (pour obtenir deux équipes) et la réunification finale (chacun pour soi).

La production a organisé certains changements bienvenus (on pense à l’îlot de l’exil), tout en sélectionnant des candidats très intéressants. Entre l’habituel bouc-émissaire (Hadja), les outsiders (Alexandra, Lola), les maillons forts (Alix, Loïc, Dorian), le casting a été préparé avec un réel soin et représente à lui seul une des plus belles qualités de cette nouvelle saison. Et malgré l’absence d’un nouveau confinement fin août, date de diffusion du premier épisode (en l’absence de Danse avec les Stars), les téléspectateurs se sont donnés rendez-vous en masse : ils étaient 5.66 millions devant leur télévision alors que pour L’île des héros, le lancement n’avait pas réussi à dépasser les 4.5 millions.

Un confinement qui tombe bien ?

Mercredi 28 octobre 2020, face à l’ampleur de la deuxième vague de la covid-19 sur le territoire, le président Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement d’un mois. Un confinement qui serait cependant plus souple, avec notamment l’ouverture des écoles, collèges et lycées. Quoiqu’il en soit, les français sont à nouveau coincés chez eux les soirs, et Koh Lanta peut donc, encore une fois, en profiter. Et cela s’est ressenti dès la première émission présentée après l’annonce du confinement. Vous étiez 5 862 000 de téléspectateurs branchés sur TF1 (27.6% du public) et Denis Brogniart s’en est félicité sur Twitter : « Tellement heureux que #KohLanta vous accompagne pendant ce confinement et vous permette de passer un bon moment! Rendez vous vendredi prochain. Bon we les amis » a-t-il écrit en partageant les belles audiences dévoilées par le compte @ALPfr.

Un prochain épisode spécial duo !

Le prochain épisode qui nous attend rassemblera les participants en duos ! Il s’agit d’un moment très attendu pour les téléspectateurs qui se rappellent encore avec horreur l’élimination de Charlotte et Teheiura lors de la précédente saison. Pour rappel, les deux aventuriers s’étaient retrouvés ensemble en binôme et avaient survolé la compétition (notamment lors de l’épreuve de confort où ils ont été impressionnants). Ils ont manqué de peu la première place lors de l’épreuve d’immunité et ont été éliminés alors qu’ils avaient un collier chacun.

Et la production n’a vraisemblablement pas voulu garder la surprise au sujets des duos puisqu’ils ont été révélés dans les images annonçant le futur épisode. Nous retrouverons donc Alexandra avec Loïc (ce qui enchante les internautes), Ava et Brice, Fabrice et Lola, Dorian et Angélique, et Laurent et Alix. De quoi espérer de belles confrontations et un épisode riche en sensations fortes. Les internautes se posent cependant une question : on se rapproche de la fin et ils ont peur de voir les épisodes être à nouveau scindés en deux parties pour assurer la finale en direct. Pour le moment, rien n’a été annoncé. Si le confinement ne dure qu’un mois, aucun épisode ne devrait être coupé.

Bon, puisque TF1 a spolié les duos de la semaine prochaine … meilleur duo : Alexandra/Loïc 😏

#KohLanta pic.twitter.com/4TJZ0zqW3T — Jadou ❤ (@Cazaliere0) October 30, 2020