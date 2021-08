Denis Brogniart sous le choc : il rend un vibrant hommage à Koh Lanta sur les réseaux sociaux

À l’heure où de plus en plus de français ont pu aujourd’hui prendre la parole pour pouvoir dire très haut et fort qu’ils pouvaient être aussi émus de voir les vingt ans de Koh Lanta sur la télévision, mais également sur les réseaux sociaux, on a pu voir le principal intéressé et animateur de l’aventure, à savoir Denis Brogniart, prendre la parole à ce sujet dans un message qui reste malgré tout assez bouleversant pour bon nombre de fans de l’émission mythique. En effet, il y a aujourd’hui très peu d’émissions qui peuvent vraiment se féliciter d’avoir la chance d’être diffusées depuis une vingtaine d’années.

On a d’ailleurs pu voir qu’il y a tout juste quelques mois, on fêtait d’ores et déjà les vingt ans d’une autre émission qui n’a pas arrêté de faire parler d’elle en quelques années avec Loft Story. Mais là où cette émission n’a pu être diffusée que pendant seulement 2 saisons, personne n’aurait pu être en mesure de penser une seule seconde que Koh Lanta allait pouvoir avoir une durée aussi longue sur les écrans de la télévision française. Néanmoins, il se trouve que l’on a également pu entendre parler plusieurs fois de l’animateur de l’émission et au départ ce n’était pas Denis Brogniart : on a pu constater que la première saison n’était pas animée par ses soins par un autre présentateur mythique que l’on avait pu voir aussi dans d’autres émissions.

Néanmoins, les plus jeunes n’auront pu connaître que Denis Brogniart et cela peut dans bon nombre de cas de figures représenter une figure assez mythique pour la télévision française, car il est aussi présent dans d’autres jeux comme District Z que l’on a pu revoir aussi récemment à la télévision…

Denis Brogniart se moque d’une fameuse phrase qu’il a souvent prononcé…

C’est avec la plus vive émotion que Denis Brogniart a pu partager un message sur les réseaux sociaux à l’occasion des vingt ans de Koh Lanta, et on peut très bien le comprendre. En effet, avec des saisons qui ne manquent pas et des prises de paroles de la part de certains candidats qui peuvent mettre à mal l’émission, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde que l’émission animée par Denis Brogniart allait pouvoir connaitre une durée de vie aussi longue et importante.

Néanmoins, si pour certains fans de téléréalité, Koh Lanta représente un programme qui est bien trop conventionnel aujourd’hui, on peut constater que les principaux intéressés, à savoir les candidats, n’ont jamais eu autant hâte de participer à cette grande émission, c’est le moins que l’on puisse dire…

Koh Lanta se lance dans une nouvelle édition qui va commencer à la fin du mois d’août

Alors que certaines personnes auraient clairement pu être en mesure de penser que Koh Lanta allait être terminé pour ses vingt ans, il se trouve que l’émission arrive encore à se réinventer aujourd’hui et on a pu le voir avec les toutes dernières annonces qui ont été communiquées.

Néanmoins, pour pouvoir regarder Koh Lanta, il va falloir changer vos habitudes du tout au tout : on a en effet pu apprendre que l’émission allait changer de jour et d’horaire, avec notamment une présentation le mardi et non le vendredi ! De quoi déstabiliser les audiences et les habitudes de certains téléspectateurs qui vont se retrouver chamboulés…