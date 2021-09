Danse avec les stars : TF1 dévoile une bande-annonce aux airs de film de braquage… Les internautes sont d’accord !

A la joie des fans de l’émission Danse avec les stars, TF1 a sorti la bande annonce de l’émission. C’était ce jeudi 9 septembre 2021 et la surprise et le ravissement étaient au rendez-vous, puisque le teaser a convaincu les internautes.

DALS sous le signe du changement

Dans une semaine, on pourra suivre l’émission Danse avec les stars sur TF1. En effet, ce sera pour le vendredi 17 septembre 2021, et l’impatience est au rendez-vous concernant les fans. Il faut dire que cela n’a pas ravi tout le monde, puisque Koh-Lanta a dû être diffusé les mardis, plutôt que les vendredis. Toutefois, on comprend que Danse avec les stars bénéficie de ce léger avantage, vu que cela fait 2 ans que les fans attendent. Notons que cette année, il y a des changements notables.

Déjà, Camille Combal animera seul, et Karine Ferri s’occupera de l’after show. Le juré historique de l’émission Chris Marques sera là certes, mais il y aura 3 autres personnes. Il s’agit de Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, ainsi que François Alu.

Les fans approuvent la bande annonce de Danse avec les stars

TF1 est connu pour mettre en scène des bandes annonces dignes d’un film. Ce jeudi 9 septembre 2021, le teaser présent a plongé les fans dans un film de braquage. On se croirait presque dans le film Lupin, et le jeu d’acteurs des candidats a ravi les fans. On y voit les candidats de Danse avec les stars s’organiser pour aller voler le trophée du concours. Dans une mise en scène digne d’un grand film, le méfait a été parfaitement accompli. A la fin, on voit le présentateur de l’émission apparaître, avec l’humour qu’on lui connaît. Alors que les ‘’braqueurs’’ sont déjà loin, il se désole : « Ils ont chouré le trophée ! Les gars, faut rendre le trophée ! C’est moi qui ai fait le chèque de caution ». »

En dehors des habituelles critiques négatives sur les stars et l’émission, les avis ont été positifs concernant la bande-annonce. On note d’ailleurs que Bilal Hassani a déjà une belle côte de popularité sur les réseaux sociaux, de part sa prestation. Pour cette 11e saison de Danse avec les stars, il y a aussi les chanteurs Wejdene, Tayc et Lââm. Les actrices Lucie Lucas qui a joué dans Clem, ainsi qu’Aurélie Pons qui est dans Ici tout commence, seront de la partie. Le célèbre aventurier de Koh-Lanta est attendu, et les 2 humoristes Gérémy Crédeville et Lola Dubini aussi. Le comédien Jean-Baptiste Maunier et le Youtubeur Michou viendront montrer leur talent dans la danse. Pour finir, la mannequin américaine Dita Von Teese, star internationale, sera aussi dans l’émission.

Comme à chaque fois, il y aura donc du beau monde dans Danse avec les stars. La bande annonce a déjà annoncé les couleurs, et les téléspectateurs en ont été ravis. Il n’y a plus qu’à attendre le vendredi 7 septembre pour voir le début de cette aventure qui fait déjà couler beaucoup d’encre.